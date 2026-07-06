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Carmen Negrín no se acoge a la ley de nietos, pero la defiende ante "críticas mezquinas"

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Las Palmas de Gran Canaria, 6 jul (EFE).- La presidenta de la Fundación Juan Negrín, Carmen Negrín, ha decidido, por coherencia con sus principios republicanos, no acogerse a la ley que le permitiría solicitar la nacionalidad española, pero defiende esa vía de reparación frente a las críticas de PP y Vox, que cree "mezquinas".

La depositaria del legado del último presidente del Gobierno de la Segunda República ha confirmado a EFE este lunes que parte de los descendientes de Juan Negrín (1892-1956) han recuperado el pasaporte español en las diferentes oportunidades que se han abierto desde el final de franquismo, la última de ellas con la Ley de Memoria Democrática de 2022, entre ellas sus hijas, como ha adelantado 'La Provincia'.

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Y ello, explica, porque la familia Negrín nunca ha perdido la conexión con España y con lo que significa ser español, aunque su vida se haya desarrollado en los países adonde se exiliaron el político republicano y sus tres hijos tras la Guerra Civil, Juan Jr., Rómulo y Miguel: México, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido.

Carmen Negrín subraya que, en realidad, su padre (el aviador republicano Rómulo Negrín Mijailov, 1917-2004) siempre mantuvo en México su pasaporte español, porque los gobierno de Lázaro Cárdenas y sus sucesores no reconocían la legitimidad del régimen de Franco.

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"Yo me lo he planteado varias veces", confiesa. Sin embargo, siempre ha pesado en su decisión la coherencia con los postulados de su abuelo, de modo que solo solicitará ser española "cuando se permita a los españoles decidir si quieren un rey o una república".

A su juicio, esa es la gran cuenta pendiente de la Transición, que no se preguntó a los españoles si querían recuperar la República y se sometió a referéndum una Constitución que ya incorporaba la Monarquía.

Desde París, donde reside, Carmen Negrín sigue estos días la polémica abierta por las críticas del PP y Vox, que recelan de que la llamada 'ley de nietos' busque tener un impacto electoral.

"Decir eso es mezquino", sentencia. "Es absurdo pensar que todos los hijos de los exiliados van a votar automáticamente a la izquierda. Entre los hijos de los exiliados hay de todo, algunos votarán a la izquierda y otros a la derecha", argumenta.

De hecho, recuerda, en Francia hay descendientes de exiliados españoles que "hoy son alcaldes con la extrema derecha".

La presidenta de la Fundación Juan Negrín censura especialmente al Partido Popular por sumarse a esos postulados.

"Dicen que puede provocar un fraude electoral. El fraude son ellos. No tienen ni una idea original. O copian a Franco, o copian a Trump", opina. EFE

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