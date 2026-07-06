Boas Vibras: música y arpa para humanizar la atención hospitalaria en pediatría

José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 6 jul (EFE).- Un bebé ingresado en la UCI pediátrica se calma mientras las notas de un arpa llenan la habitación. Las constantes vitales se estabilizan y la tensión disminuye. Es entonces cuando el hospital cambia de ritmo y la música se convierte en un espacio tranquilizador para pacientes y familias.

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Estas escenas se repiten desde hace tres años en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) gracias a 'Boas Vibras. Arpistas pola saúde', una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Noia Harp Fest y la Obra Social de Pediatría del Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago (IDIS).

"Ofrecemos momentos de bienestar, tanto físico como emocional, a través de la música a los pacientes de Pediatría", cuenta a EFE la arpista Nuria de León, que forma parte del equipo artístico junto a otros músicos como Bleuenn Le Friec e Iván García.

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Estos músicos visitan a los pacientes pediátricos de las distintas áreas del servicio, desde los ingresados en planta hasta la UCI neonatal, adaptando cada intervención a las necesidades de cada niño o niña, al menos una vez al mes.

Cada sesión se construye en función de la edad, el estado de salud o la respuesta del paciente, recurriendo incluso a la improvisación.

En el caso de Nuria, además del arpa, incorpora la voz y con ella humaniza un espacio que muchas veces está cargado de ansiedad y estrés.

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"Muchas veces nos centramos en la parte estrictamente física de la enfermedad y olvidamos el contexto emocional. Estos momentos ayudan a desconectar, a entrar en otra vibración", afirma.

Los beneficios de la música en entornos sanitarios cuentan cada vez con mayor respaldo científico. La arpista recuerda que investigadores del IDIS estudian precisamente el efecto de la música sobre el organismo. Mientras tanto, hay resultados que se perciben de forma inmediata: "Cuando entramos en la UCI con un bebé alterado, muchas veces ves cómo las constantes vitales se van estabilizando mientras tocamos. Es algo que observamos con frecuencia", explica.

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Después de cientos de encuentros con pacientes, las anécdotas se acumulan. Hay niños que terminan dormidos durante la interpretación y otros que no quieren que la música termine. De León recuerda especialmente a un pequeño ingresado en la UCI que, cada vez que concluía una pieza, pedía con insistencia más.

"Son momentos muy bonitos porque la comunicación va mucho más allá de las palabras", señala.

El propio instrumento también juega un papel especial, ya que como señala Nuria, "escuchar un arpa en directo no es habitual" y tiene una "resonancia muy particular que crea una especie de burbuja sonora que envuelve el espacio".

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Esa singularidad despierta además la curiosidad de muchos pacientes, que al finalizar las actuaciones tienen la oportunidad de tocar las cuerdas y sentir las vibraciones del instrumento sobre su propio cuerpo.

Pero no se trata solo de bienestar emocional, sino que un estudio del IDIS, impulsado por proyecto Sensogenoma, muestra cómo la música puede incluso frenar el deterioro cognitivo y modificar genes con el objetivo de frenar el avance de algunas dolencias.

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"La música es una herramienta muy poderosa, un lenguaje que tenemos los seres humanos además del lenguaje oral. A simple vista hay una evidencia muy clara de que la música produce cambios", asegura.

Boas Vibras es una iniciativa social promovida por la Asociación Cultural Noia Harp Fest, responsable del único festival del noroeste peninsular dedicado íntegramente al arpa, que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto en Noia, manteniendo su apuesta por la creación contemporánea, la diversidad de estilos y el talento emergente.

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Mientras tanto, en los pasillos del CHUS el proyecto continúa demostrando que, en ocasiones, una melodía puede ofrecer algo tan valioso como unos minutos de tranquilidad y de acompañamiento en medio de la incertidumbre, en un lugar donde la mayoría de veces todo gira alrededor de la enfermedad. EFE

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