Espana agencias

Rafa Jódar causa baja en la Copa del Rey y le suple Pablo Carreño

Guardar
Google icon

Huelva, 5 jul (EFE).- La organización de la Copa del Rey de Tenis han informado de que Rafa Jódar ha causado baja en la disputa de la centésima primera edición del torneo, que se disputará los días 10 y 11 de julio en Huelva, y que Pablo Carreño será su sustituto.

Jódar, que era el gran reclamo de la competición tras firmar un gran año de debut como profesional, no estará en las instalaciones del Real Club Recreativo de Huelva por "motivos personales", señala la organización, que rápidamente ha podido cerrar la participación Carreño.

PUBLICIDAD

Precisamente, ambos se enfrentaron en la segunda ronda de Wimbledon, donde Jódar ganó a Carreño por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 en un partido que se disputó en dos días.

La Copa del Rey arrancará el próximo 10 de julio con el duelo entre Roberto Bautista y Dani Mérida, ganador del torneo onubense en 2024. Al término de este partido, el Recreativo de Huelva de Tenis entregará su máxima distinción, la Medalla de Oro, a Roberto Bautista como homenaje a su carrera, a la que pondrá fin este año.

PUBLICIDAD

La segunda semifinal se disputará a continuación y enfrentará a Pablo Carreño y a Iñaki Montes, de donde saldrá el segundo finalista del torneo.

El sábado 11 de julio se disputará la final directa de la modalidad femenina entre las jugadoras españolas Lorena Solar y Nuria Párrizas. EFE

maf/cb/fc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses en España: así están las reservas de agua este domingo 5 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,71 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses en España: así están las reservas de agua este domingo 5 de julio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 5 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 5 de julio

Las olas de calor cambian nuestro menú: platos preparados para la nevera de la playa y frutas y verduras que acaban en la basura

Las altas temperaturas que afectan a Europa no solo tienen impacto en la salud o en el consumo energético, también influyen en la forma en la que compramos, conservamos y consumimos alimentos

Las olas de calor cambian nuestro menú: platos preparados para la nevera de la playa y frutas y verduras que acaban en la basura

Fabiola Martínez y su lucha con su hijo Kike Osborne: “Me pueden llamar privilegiada, pero las madres me escriben para darme las gracias por darles voz”

La modelo se estrena como colaboradora de Telecinco con ‘El show de Paz’, donde su papel principal está en la solidaridad

Fabiola Martínez y su lucha con su hijo Kike Osborne: “Me pueden llamar privilegiada, pero las madres me escriben para darme las gracias por darles voz”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento madrileño del PP tiene ‘olvidados’ en un almacén 250 cubos de basura marrones por los que pagó 49.201 euros: la ley obliga a utilizarlos desde 2024

Un Ayuntamiento madrileño del PP tiene ‘olvidados’ en un almacén 250 cubos de basura marrones por los que pagó 49.201 euros: la ley obliga a utilizarlos desde 2024

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a dos ciudadanos colombianos descendientes de sefardíes

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

ECONOMÍA

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo