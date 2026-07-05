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Protección Civil prohibirá mañana acceder a Les Gavarres, Ribera Salada y Baronia de Rialb

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Barcelona, 5 jul (EFE).- Protección Civil, de acuerdo con la previsión de riesgo extremo de incendio forestal, prohibirá mañana lunes acceder al macizo de Les Gavarres (Girona), afectado por un fuego forestal de gran dimensión, así como a los espacios naturales de Lleida de Ribera Salada y Baronia de Rialb.

Protección Civil y los Agentes Rurales informan este domingo en un comunicado de que se mantiene en fase de emergencia el plan especial de prevención de incendios forestales INFOCAT, coincidiendo con la ola de calor que desde hoy está haciendo subir las temperaturas y bajar el índice de humedad.

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Ese escenario ha llevado de nuevo a Protección Civil y a los Agentes Rurales a pedir a los ciudadanos que respeten las indicaciones de las autoridades para prevenir incendios forestales.

Recuerdan que ayer sábado se publicó la resolución de la Generalitat en la que se detallan las medidas y las restricciones que estarán vigentes en Cataluña, al menos, hasta la mañana del próximo viernes, coincidiendo con el declive previsto de la ola de calor.

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La previsión para mañana lunes es que 45 municipios de nueve comarcas catalanas presenten riesgo extremo de incendio, por lo que se ha activado el nivel 4 del Plan Alfa de los Rurales para prevenir fuegos.

Además de esos municipios, otros 385 de treinta comarcas tendrán riesgo muy alto de fuego, por lo que para ellos se ha activado el nivel 3 del plan Alfa.

Las comarcas con municipios en riesgo extremo de incendio son Alt Urgell, Baix Empordà, Gironès, Noguera, Pallars Jussà, Ribera d'Ebre, Segrià, Solsonès, Terra Alta.

Ante ese pronóstico, el cuerpo de los Agentes Rurales reforzará la prevención de incendios forestales y la vigilancia aérea junto con voluntarios de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), Mossos, policías locales y Guardia Civil.

Protección Civil y los Rurales, además, piden a los ciudadanos no frecuentar las zonas forestales y espacios naturales, especialmente en las horas de máxima insolación.

Los Agentes Rurales recuerdan que, mientras estén activados los niveles 3 y 4 de su plan Alfa, "está completamente prohibido hacer cualquier actividad con riesgo de incendio en terrenos forestales y en la franja de 500 metros que los rodea", incluidas las autorizadas previamente por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. EFE

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