Libros de bolsillo y cómics del Mundial, los preferidos este verano por los adolescentes

Madrid, 5 jul (EFE).- En aeropuertos y estaciones de tren, los libros de bolsillo se convierten en compañeros de viaje de jóvenes y adolescentes y triunfan en verano, junto a los libros de enigmas, pistas y misterios y los cómics ligados al fútbol y el manga deportivo, aprovechando la celebración del Mundial.

Según información recabada por EFE en librerías de infantil y juvenil como Peripecias y Liberespacio y las editoriales SM, Bruguera, Edelvives y el sello de libros de bolsillo Booket, a estos libros se añaden los clásicos de Julio Verne, Robert Louis Stevenson, Emily Brontë, Agatha Christie o Enyd Blyton a propuesta de los padres, y el 'Murdoku', el popular libro-juego que combina el sudoku y los misterios y se ha popularizado este año.

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Para la gerente de la librería Liberespacio, Zaida Pérez, los más jóvenes prefieren para viajar formatos de tapa blanda, flexibook y bolsillo y suelen llevarse de vacaciones hasta tres y cuatro libros, entre los de lectura y actividades.

Aquí, Zaida Pérez recomienda 'Flop y el lago' de Marianne Dubuc y 'Toda la verdad sobre mi increíble verano' de Davide Cali y Benjamín Chaud para infantil, y 'Líneas fantasma' de Katya Balen y '¿Qué es una frontera?' de Null Gudol, para juvenil.

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En pleno mundial de fútbol, SM cuenta con el cómic 'El misterio de la final del mundial' de la colección 'Los Futbolísimos y 'El misterio del córner más largo del mundo', ambos de Roberto Santiago.

Otro fenómeno actual es el Manga deportivo como 'Blue Lock', un thriller psicológico ambientado en el universo futbolístico.

También Bruguera ha sacado 'Mundiales del Humor' que recopila cinco historietas de Mortadelo y Filemón ambientada en los Mundiales de fútbol. En concreto reúne las aventuras que van del Mundial 98 al de 2014.

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Otra publicación de esta editorial vinculada al Mundial es 'Zipi y Zape futbolerías' con prólogo del exfutbolista Andoni Zubizarreta.

Desde SM, la gerente de literatura infantil y juvenil, Berta Márquez, señala que los libros de aventura y naturaleza también son muy atractivos en esta época porque invitan a disfrutar del entorno.

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Es el caso de la colección 'Liana' de Anna Manso y 'Los secretos del bosque'.

La amistad y las inseguridades de la adolescencia también toman protagonismo. Márquez sugiere 'Amigas 100 %' de Begoña Oro y 'Soy un mutante. Guía definitiva para chicos' de Javi Royo y 'Soy un mutante. Guía definitiva para chicas' de Laura Árbol.

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En la librería Peripecias, la librera Raquel Sánchez coincide en que las aventuras y la novela romántica ambientada en época estival es la más demandada, además de las sagas y los diarios.

A los niños no les importa el formato: "Eligen lo que les apetece, optar por el libro de bolsillo es una decisión de adolescente", dice.

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Desde Peripecias recomiendan 'Equipo Enigma' de Ana Campoy para primeros lectores, 'A bailar' de María Menéndez-Ponte a partir de 8 años y 'Escape Room' de Christopher Edge a partir de 12.

La editorial Edelvives propone lecturas como 'El jardín de los balones perdidos' de Lola Llatas y clásicos: 'El Principito' de Antoine de Saint-Exupéry, 'El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde' de Robert L.Stevenson y 'Cumbres Borrascosas' de Emily Brontë.

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Este año, tres autoras referentes del género romántico juvenil -Inma Rubiales, Alina Not y Andrea Longarela- han participado en el Bookest Fest, el festival literario de verano organizado por el sello de libros de bolsillo Booket, del Grupo Planeta.

'Juliette y las canciones perdidas' de Andrea Longarela, 'Tú, por pura casualidad' de Alina Not y 'Nuestro lugar en el mundo' de Inma Rubilaes son algunos de estos ejemplares que Not ha definido como 'libros de playa' por su formato cómodo y su capacidad de "crear un espacio único de conexión en torno a la lectura". EFE

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