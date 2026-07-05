Juanma Moreno toma posesión como presidente andaluz por tercera vez

Sevilla, 5 jul (EFE).- El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en un acto en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

Moreno ha contado con la presencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra Fátima Báñez, y el exministro Juan Ignacio Zoido, así como la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.

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Del Gobierno central han asistido la secretaria de Estado de Política Teritorial, Miryam Álvarez y el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas. EFE

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