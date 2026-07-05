Herido por arma blanca un joven en las inmediaciones de una discoteca de Ibiza

Ibiza, 5 jul (EFE).- Un joven de 21 años, de Países Bajos, ha resultado herido por arma blanca esta madrugada en las inmediaciones de la discoteca Edén, de Sant Antoni, en Ibiza, según han informado el SAMU 061 y el Área de Salud de las Pitiusas.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 5:38 horas y se han desplazado hasta el lugar con una ambulancia de soporte vital avanzado.

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Los sanitarios han atendido al joven, con una herida en el abdomen, y lo han evacuado al Hospital Can Misses con pronóstico reservado.

El herido ha ingresado en Urgencias del hospital a las 6:25 horas.

Se encuentra en observación, estable dentro de la gravedad.EFE

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