Fallece un joven guipuzcoano cuando descendía un monte en los Pirineos franceses

San Sebastián, 5 jul (EFE).- Un joven guipuzcoano falleció el pasado sábado cuando descendía junto con otros compañeros un monte en los Pirineos franceses, informa este domingo la radio televisión pública vasca EITB en su portal de internet.
Según este medio, el suceso se produjo en el Pic du Midi D’Ossau, donde el joven, de 24 años, se habría precipitado al vacío desde unos veinte metros.
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Sus compañeros pidieron ayuda, pero el equipo de rescate de montaña solo pudo confirmar el fallecimiento del joven. EFE
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