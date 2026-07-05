Evenepoel: "He visto la exhibición del UAE de cerca, y eso es positivo"

Barcelona, 5 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora hansgrohe), tercero de la general del Tour de Frabcia tras lograr idéntica plaza en la segunda etapa, con meta en Montjuic, lamentó haberse quedado cerca de una victoria que se repartieron el mexicano Isaac del Toro y el esloveno Tadej Pogacar, pero perdió la opción "al dejar que se abriera la brecha" en los últimos 500 metros.

"Si no dejo que se abra la brecha, podría ganar. Es una pena habernos quedado tan cerca. Fue una situación muy ajustada, pero fue bonito ver cómo lo manejaron entre ambos al final", comentó en meta el doble campeón olímpico.

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Sin embargo, Evenepoel, quien admitió la "victoria merecida del UAE", celebró el hecho de "haberlo visto desde la primera fila, y no desde cincuenta metros de distancia, y eso es positivo".

Desde el podio de la general, Evenepoel se mostró optimista para el inicio de la primera semana completa de la carrera. "Por suerte aún quedan 19 etapas para intentar algo, no en todas, claro. Hace dos años también quedé segundo varias veces. No hay nada de qué avergonzarse", concluyó. EFE

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