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El Gobierno andaluz deja fuera de la vivienda a los jóvenes, según Javier Fernández

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Manuel Moguer

Sevilla, 5 jul (EFE).- El presidente de la Diputación de Sevilla, alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, apunta al Gobierno andaluz como culpable de que haya quienes no pueden acceder a una casa en la comunidad: "Deja fuera del mercado de la vivienda a los jóvenes".

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En una entrevista con EFE a menos de un año de las elecciones municipales, Fernández pone la vivienda en el centro de su discurso y apuesta por ajustar precios porque, explica, las casas de protección oficial que oferta la Diputación se venden por 115.000 euros, cifra que contrasta con las VPO que oferta el Ayuntamiento de Sevilla, "a más de 300.000 euros".

El problema de fondo, apunta, es que el Gobierno andaluz no ha usado la empresa pública AVRA para construir ninguna VPO en la pasada legislatura y, además, "ha derivado la responsabilidad de la vivienda al sector privado", algo que tacha de "irresponsabilidad".

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Sobre su futuro, el presidente de la Diputación quiere seguir siéndolo tras las elecciones municipales de 2027 y se marca como meta llegar a 2031, aunque haya voces en su partido que le vean como un posible secretario general del PSOE de Andalucía.

"María Jesús Montero es una líder potente y fuerte", dice para zanjar la cuestión.

Afirma tener "todas las neuronas puestas" en las elecciones municipales, donde concurrirá para repetir como alcalde de La Rinconada, en la Diputación, y en ayudar al PSOE andaluz a conseguir el mejor resultado en la comunidad.

Su partido, señala, tiene por delante el reto de "reconectar con las clases medias, los empleados públicos, los emprendedores y los autónomos" para "presentar un proyecto alternativo y potente, fuerte, que el ciudadano visualice que es alternativa de gobierno" en Andalucía.

Lo que debe evitar, a juicio de Fernández, es estar permanentemente replanteándose el liderazgo", porque si el PSOE habla de sí mismo, explica, no habla "de la gente". "El PSOE no puede ser una trituradora de liderazgo", añade.

En clave nacional, el secretario general de los socialistas sevillanos aboga por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque las elecciones generales en 2027 tras una legislatura, detalla, que ha dado un "gran resultado" con "23 millones de personas trabajando" y especial atención desde el Ejecutivo central a "lo social y lo territorial".

El balance de la acción del Gobierno de Sánchez es "bueno" para Fernández y, aunque hay "cuestiones en el ámbito judicial" que le preocupan, no cree que vaya a haber una moción de censura, lo que despeja el camino para que las elecciones sean en 2027.

En lo que afecta a sus políticas, las que desarrolla desde la Diputación, Fernández destaca la gestión del agua y aboga por una "gran empresa" provincial o, como mucho, una para las áreas urbanas y otras para las rurales tras incorporar a los "15 o 18 pueblos que no están adscritos a ningún sistema".

Después, quiere abordar una inversión de 75 millones de euros en Sierra Morena para mejorar su abastecimiento de agua.

El secretario general del PSOE sevillano se muestra partidario de dar "oportunidades" a los jóvenes para que "desarrollen su talento", algo que redunda en la vida de los ciudadanos y también en la sociedad, que pueden ganar a un "gran médico o abogado" gracias a la formación.

En este punto encuadra el programa de becas de la Diputación de Sevilla, por el que, entre otras cosas, se garantizan plazas en residencias para los jóvenes de la provincia en la capital o cerca, así como recursos económicos para que puedan alquilar una vivienda.

Quedan diez meses para las elecciones municipales, previstas para mayo del próximo año y, hasta entonces, Fernández asegura que le falta tiempo para todos los proyectos que quiere poner en marcha.

Uno de ellos pasa por potenciar el turismo en los pueblos de la provincia de Sevilla y ayudarles con 30 millones de euros para que esos municipios tengan "infraestructuras" para los visitantes.

También el desarrollo de vivienda del Cortijo del Cuarto, donde quiere que se levanten hasta 6.000 viviendas, 4.000 de ellas protegidas, y un nuevo reto que se llama 'Sevilla de 100', a través del cual quieren invertir hasta cien millones de euros para que los municipios "vuelvan a tener recursos".

¿Dónde se ve Fernández el día siguiente a las elecciones municipales? "Aspiro primero a que ganemos la provincia, en todos los pueblos", responde. Y añade que quiere presentar "una candidatura muy potente" para "seguir siendo presidente de la Diputación a partir del año 27 y hasta 2031" porque cree que "faltan muchas cosas que hacer". EFE

(Foto)

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