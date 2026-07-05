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Duernas, las salinas romanas de Córdoba que buscan un modelo de gestión integrado

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Mercedes Martínez

Córdoba, 5 jul (EFE).- Las Salinas de Duernas, ubicadas en el término municipal de Córdoba y en explotación desde la época romana, buscan un modelo de gestión integrado y que evite el abandono, la degradación y la marginación territorial que se suelen dar en este tipo de explotación.

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Así lo defiende Rafael Vega Pozuelo, investigador del Grupo de Investigación en Geografía y Ciencias del Territorio (GEOEST, HUM-247) de la Universidad de Córdoba, que propone un modelo de gestión sostenible inspirado en el Valle de Añana, en Álava, "un paisaje de salinas de gran prestigio internacional en el norte de España".

En un artículo publicado en la revista internacional 'Wetlands Ecology and Management', analiza el caso de las Salinas de Duernas, ubicadas junto a la N-432, entre la barriada periférica cordobesa de Santa Cruz y el municipio de Espejo, como un ejemplo de socioecosistema en el que naturaleza y actividad humana han convivido y evolucionado conjuntamente durante siglos.

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El estudio ofrece recomendaciones para políticas públicas, gobernanza e investigación que "resultan relevantes para las salinas del interior en otras regiones del mundo que enfrentan a desafíos similares que Duernas".

De este modo, Vega propone un esquema de zonificación espacial y funcional para Duernas con una zona de conservación principal, con los estanques, manantiales y estructuras mejor conservados; otra zona de restauración ecológica centrada en la rehabilitación de estanques y terraplenes degradados; y una última de recepción e interpretación para visitantes.

La primera zona sería de estricta protección y de acceso restringido y guiado, la segunda busca mejorar la diversidad de hábitats y la conectividad ecológica, y la última conectar las salinas con el paisaje del río Guadajoz y el entorno rural circundante a través de senderos interpretativos.

El investigador de la Universidad de Córdoba plantea "la importancia de una entidad de gobernanza especializada capaz de coordinar la restauración, la producción, el turismo y la investigación", como existe en Añana, bien mediante una fundación o una entidad similar, con representación de los propietarios de tierras, los municipios locales (Santa Cruz -Córdoba- y Espejo), la Diputación Provincial, las consejerías regionales de Medio Ambiente y Cultura, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta pretende caracterizar Duernas como un socioecosistema en sus dimensiones geográficas, físicas, históricas y ecológicas, y delinear un marco de gestión que pueda orientar la revitalización, basada en el ecosistema, impulsada por el patrimonio y centrada en la comunidad de las salinas del interior en territorios rurales mediterráneos y otros territorios áridos de todo el mundo, como es el caso de las salinas cordobesas.

Las Salinas de Duernas tienen una extensión de 115.000 metros cuadrados (11,5 hectáreas), son de propiedad privada y en la actualidad producen distintas variedades de sal artesanal y ecológica comercializadas para uso alimentario. Mantienen una capacidad productiva que ha llegado a alcanzar las 3.000 toneladas anuales en buenas campañas.

En la provincia de Córdoba se han inventariado alrededor de 74 salinas de interior, aunque solo unas 9 mantienen actualmente algún tipo de actividad productiva o de aprovechamiento vinculado a la extracción de sal y salmuera, entre ellas las de Duernas, Nuestra Señora de los Remedios (Aguilar de la Frontera), San Francisco (Montilla), San Juan de Dios (Rute), Vadofresno (Albendín) o Tejas Coloradas (Baena). EFE

(Foto) (Vídeo)

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