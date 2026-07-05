Dos años enterrado en una cocina: a juicio los 2 acusados del crimen de Francisco de Pablo

Madrid, 5 jul (EFE).- Un jurado popular juzgará a partir del lunes a dos acusados de asesinar, en marzo de 2022, a Francisco de Pablo Páez, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado bajo una cocina tras dos años desaparecido, en un proceso en el que la Fiscalía pide para el presunto autor material 22 años de cárcel y para el encubridor dos y medio.

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará esta semana el juicio a Israel C.R. y a Fernando R.P. por la muerte de 'Francis' -como era conocido- el 21 de marzo de 2022 en una finca de San Fernando de Henares, donde según la acusación el primero golpeó en la cabeza a la víctima, a la que conocía, y luego pidió ayuda al otro acusado para deshacerse del cadáver.

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El cadáver fue encontrado dos años después bajo el suelo de una cocina de una casa de Aldea del Fresno propiedad de la familia de Israel.

De cara al juicio con jurado la Fiscalía pide 22 años de cárcel para Israel C.R. como autor de un asesinato y dos años y medio para Fernando R.P. como encubridor.

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Inicialmente ejercía la acusación particular la madre de Francisco de Pablo, que pedía 25 años de cárcel para los dos procesados, pero falleció, y no hay más familiares que hayan podido personarse.

Por su parte, la defensa de Israel C.R. pide su absolución porque dice que actuó en legítima defensa y además debe beneficiarse de una atenuante muy cualificada de drogadicción. La defensa de Fernando R.P. también solicita su absolución alegando que no cometió delito alguno.

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La jueza de Coslada que instruyó la causa abrió juicio oral contra Israel C.R. por asesinato y ocultación de cadáver y contra Fernando R.P. por encubrimiento y ocultación de cadáver.

En este auto de apertura de juicio oral la magistrada relata que en la tarde del 21 de marzo de 2022 Francisco de Pablo Páez, de 32 años, salió de su casa en el barrio de Hortaleza acompañado de su amigo Israel C.R., de 29 años en ese momento, y ambos se dirigieron en coche a una finca familiar que el segundo tenía cerca de San Fernando de Henares.

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Allí, "con la intención de causarle la muerte o a sabiendas de que con su acción podía causársela", Israel C.R. propinó a Francisco de Pablo un fuerte golpe en la cabeza con una barra metálica, atacándole por la espalda y de forma sorpresiva, "impidiendo así que Francisco pudiera ejercer cualquier tipo de defensa".

El golpe le causó la muerte en el acto y entonces el presunto autor material buscó la ayuda de Fernando R.P., de 52 años, para que le ayudara a esconder el cadáver, y entre ambos trasladaron el cuerpo hasta una parcela de la localidad de Aldea del Fresno, propiedad de la familia de Israel C.R.

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Allí, según el auto, lo sepultaron bajo el suelo de la cocina de la vivienda, y el cadáver no se encontró hasta el 6 de junio de 2024.

Fuentes de la investigación relataron tras el crimen que Francisco de Pablo fue víctima de un "vuelco" -robo entre traficantes de drogas- de unos 15.000 euros en cocaína que guardaba en su domicilio apenas cinco meses antes de su desaparición.

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Este hecho no estaría relacionado a priori con el asesinato, pero sí que la víctima se dedicase presuntamente al menudeo de estupefacientes, ya que la defensa de Israel C.R. alega que el desencadenante de la agresión fue una discusión porque éste le exigía que le cediese el terreno para cultivar drogas allí. EFE