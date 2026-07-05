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Catorce comunidades activan avisos por altas temperaturas en el inicio de la ola de calor

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Madrid, 5 jul (EFE).- Catorce comunidades activan este domingo avisos ante las temperaturas extremas que se van a registrar, que elevarán los termómetros hasta los 42 grados en algunos lugares, en el primer día de una 'ola de calor' que se extenderá al menos hasta el próximo martes.

Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (peligro importante) se focalizan en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, con temperaturas extremadamente altas, que rondarán o superarán los 40 grados.

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El mapa de avisos se completa con avisos de nivel 'amarillo' (peligro bajo) en las comunidades de Asturias, Baleares, Castilla y León, Navarra, el País Vasco, La Rioja y Canarias, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha subrayado que las temperaturas van a ser muy altas, tanto las diurnas como las nocturnas.

En Canarias el aviso afecta a las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, donde las temperaturas alcanzarán los 35 grados.

La Aemet ha advertido además de las redes sociales del peligro importante que las altas temperaturas suponen para las personas más vulnerables y para realizar actividades al aire libre durante las horas de más calor, así como del aumento del peligro de se registren incendios forestales.

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Las predicciones de la Aemet apuntan que la ola de calor que comienza hoy se va a prolongar al menos hasta al menos el próximo martes, y ha apuntado que los valores que se van a registrar son "muy poco habituales" en zonas de España y en el suroeste europeo.

El episodio de calor se debe la instauración de una dorsal anticiclónica y una dana que se sitúa al oeste de la península, lo que unido a la elevada insolación, a la alta estabilidad y a los vientos flojos está favoreciendo la generación y la extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y muy cálida que justifica el episodio de 'ola de calor', con temperaturas muy altas y persistentes a partir de hoy y durante los próximos días.

El nivel de peligro de incendio aumenta con esta situación de forma generalizada a valores muy altos, dadas las altas temperaturas, la posibilidad de tormentas y de rachas fuertes a partir del lunes, a lo que se une el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado, ha informado la Aemet. EFE

(Foto)(Vídeo)

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