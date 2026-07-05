Ayuso: "Una pena perder el maillot blanco, pero me evita todo el protocolo"

Barcelona, 5 jul (EFE).- El español Juan Ayuso se mostró satisfecho de su participación en la segunda etapa del Tour de Francia, aunque lamentó haber perdido el maillot blanco en favor del mexicano Isaac del Toro, aunque se felicitó de que eso le evitará tener que pasar por las entrevistas del protocolo.

"Hoy no tenía piernas para ganar, así que el resultado es satisfactorio. He acabado en la parte delantera y aunque he perdido el maillot blanco, que mola llevarlo, me permite saltarme el protocolo", aseguró.

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"Ahora hay que seguir centrados en la carrera y seguir adelante", señaló.

Ayuso consideró "rara" la etapa de este lunes: "Va a haber fugas, es un final duro pero raro, no sabemos si la fuga llegará. No sabemos si el equipo de Vingagaard querrá tener el control. Yo intentaré librar el día, no hay terreno para diferencias importantes, y habrá que pensar en el Tourmalet", que se ascenderá el jueves próximo. EFE

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