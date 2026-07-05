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42-42. España empata con Canadá en su estreno en la Copa de las Naciones

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Redacción deportes, 5 jul (EFE).- España empató (42-42) con Canadá en su estreno en la Copa de las Naciones de Rugby, en un encuentro disputado en el Clarke Stadium, de la ciudad canadiense de Edmonton y dominado por el cuadro visitante en su mayor parte.

Según informa la Federación Española (RFER), el empate de los americanos llegó en la última jugada del encuentro con el tiempo ya cumplido.

La selección nacional, entrenada por el argentino Pablo Bouza, entró en el partido de la mejor manera posible ya que a los tres minutos, Alberto Carmona culminó una gran patada a seguir de Gonzalo López-Bontempo para firmar el primer ensayo del partido. La respuesta canadiense llegó poco después, igualando el marcador, pero los Leones no se vinieron abajo y volvieron a golpear en el minuto 12 por medio de Antonio Suárez.

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La primera parte fue un constante intercambio de golpes. Canadá volvió a empatar tras una acción cercana a la zona de marca española, pero España encontró de nuevo la ventaja gracias a una gran ruptura de Cian por el centro de la defensa local. El jugador español fijó a la defensa y dobló el balón para Tani Bay, que posó bajo palos para el 14-21.

Canadá, sin embargo, supo sacar partido de cada oportunidad. A través de los golpes de castigo y de su capacidad para acercarse a la zona de anotación española, el conjunto local consiguió igualar el encuentro justo antes del descanso con un ensayo de Mason Flesch que dejó el marcador en 21-21, según la misma fuente.

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La segunda mitad arrancó con una acción casi calcada al tercer ensayo español. De nuevo Martiniano Cian rompió por el centro de la defensa canadiense y volvió a encontrar a Tani Bay, que aprovechó su velocidad para posar bajo palos. La transformación de López-Bontempo situaba el 21-28 y devolvía la ventaja a España, aunque Canadá respondió de inmediato para igualar otra vez el marcador.

España tenía más continuidad en el juego y generaba mejores sensaciones, pero Canadá lograba avanzar con golpes de castigo y volvió a hacer daño desde las fases de delantera. En el minuto 55, una nueva acción de touch maul permitió a los locales ponerse por delante por primera vez en el encuentro (35-28).

Los Leones supieron sufrir en los minutos posteriores y no dejaron que el partido se les escapara.

Tras una fase con menos ritmo y menos llegadas claras, España encontró el empate en el minuto 69 con un nuevo ensayo nacido desde el trabajo de delantera. El tramo final parecía sonreír al equipo cuando, en el minuto 78, una gran jugada nacida desde una touch terminó con una ruptura de John Wessel Bell por el centro y una descarga para Kerman Aurrekoetxea, que posó bajo palos.

López-Bontempo mantuvo su pleno con el pie y puso el 35-42.

Con el tiempo ya cumplido, Canadá encontró el premio que había buscado durante todo el encuentro. El ala local rompió dos placajes en el lado izquierdo y el ataque canadiense logró mover el balón hasta el flanco derecho para culminar el ensayo del empate. La transformación posterior cerró el definitivo 42-42.

Ficha técnica.

42.- Canadá: Barker, Quattrin, Kotze, Baillie, Keith, Heaton, Higgins, Ardron, Coats, Nelson, Tramblay, Lesage, Jones, Hickey y Flesch. También jugaron: Cole Keith, Davis, Gallagher, McMullin, Miller, Emery, Bird e Isaac Kelly.

42.- España: Zabala, Suárez, Boronat, Ovejero, Minguillon,Bay, Martín Alonso. Wessell Bell, Cian, López-Bontempo, Varmona, Coto, Domínguez, Aurrekoetcea, y Bay. También jugaron: Pirlet, Manteca, Ariceta, Álvaro García, Urraza, Futeu, Mateu y Tabarot.

Árbitro: Tomas Bertazza, de Argentina.

Incidencias: Primer partido de la Copa de las Naciones, disputado en el Clarke Stadium, de Edmonton (Canadá). EFE

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