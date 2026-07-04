Witsel, "hermano mayor" y líder más allá del campo

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- A sus 37 años, con 132 internacionalidades, una experiencia en el fútbol en medio mundo, el centrocampista Axel Witsel, exjugador del Atlético de Madrid o del Girona, no ha disputado ningún minuto con Bélgica en el Mundial 2026, pero su ascendencia y su trascendencia en el grupo va más allá del campo, como líder, “hermano mayor” e incluso asesor técnico.

“Es un jugador muy importante. Tiene muchísima experiencia y ha vivido muchas cosas. Especialmente en situaciones como este Mundial, cuando tienes partidos difíciles como los de la fase de grupos, necesitamos jugadores así, líderes así, que puedan ayudarnos”, expresó este sábado Dodi Lukebakio, su compañero en la selección de los Diablos Rojos.

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“En un equipo es muy importante tener jugadores como él para mantener siempre la confianza y la concentración, también para seguir creyendo en las cosas. Está claro es que él es como un hermano mayor dentro del grupo. Creo que necesitas eso en torneos así”, prosiguió el exfutbolista del Sevilla y ahora en el Benfica cuando fue preguntado por Witsel.

Cuando Diego Moreira no había jugado ningún minuto, el centrocampista charló con él. “No estaba teniendo muchos minutos y dos o tres días antes del partido fui a hablar con él. Le pedí que mantuviera la calma. Hablamos un poco y, al final, creo que el hecho de haber sabido mantener la calma ayudó. Cuando Diego entró, cambió la dinámica: aportó frescura, impacto defensivo y ofensivo”, dijo Witsel. Entró con 0-2 en contra frente a Senegal. Su equipo venció 3-2.

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No se queda ahí su relevancia. Dada su jerarquía y experiencia en el vestuario belga y en el fútbol, también se sentó al lado de su entrenador, Rudi García, durante los dieciseisavos de final ante Senegal para hablar de situaciones del partido con el 0-2 en contra.

“Me preguntó simplemente por mi sensación. Yo simplemente dije en ese momento que quizá había que salir un poco más, intentar ir a buscarlos precisamente para recuperar el balón un poco más arriba. Y creo que en la segunda parte eso fue lo que hicimos mejor”, expuso sobre la remontada.

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“Es verdad que, en partidos como el de Senegal, fue difícil, pero al menos en los últimos 15 o 20 minutos de la segunda parte estuvimos mucho mejor en ese aspecto”, continuó Witsel, que apuntó que no sólo lo preguntan a él, sino a los futbolistas más experimentados, como Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois…

“En este caso, como era la preparación de un partido, me preguntó un poco por mi sensación en ese mismo momento. También todos los días en el hotel nos consulta”, añadió el centrocampista que jugó en el Standard de Lieja, el Benfica, el Zenit de San Petersburgo o el Borussia Dortumund, además del Atlético de Madrid y el Girona en España.

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No ha disputado ningún minuto hasta ahora en el Mundial 2026. Ni en el 1-1 con Egipto, ni en el 0-0 con Irán, ni en el 1-5 a Nueva Zelanda, ni en el 3-2 a Senegal. “Hablo mucho con el entrenador y es verdad que estoy en una situación en la que, de momento, todavía no he tenido ni un minuto. Me gustaría que eso llegara lo más rápido posible”, valoró.

“Todavía no he jugado y claro que espero hacerlo. El día que deje de esperarlo, será mejor que pare. También lo entiendo. Hemos ido por detrás en tres de los cuatro partidos y tiene sentido que el entrenador saque a jugadores ofensivos. Si me saca, no es para marcar goles. Pero sí espero tener más oportunidades de jugar”, valoró en rueda de prensa este lunes. EFE

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