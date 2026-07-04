Wiesberger y Hollick, líderes en Múnich a falta de una jornada y con Ortiz al acecho

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El austríaco Bernd Wiesberger y el sudafricano Michael Hollick comparten el liderato el BMW International Open de golf tras la disputa de la tercera jornada, y este domingo afrontarán la cuarta y última ronda con un golpe de margen sobre el mexicano Carlos Ortiz.

Wiesberger, nueve veces ganador en el DP World Tour, y Hollick mandan en el Golfclub München Eichenried con 13 bajo par en el total.

A un impacto pugna por el título Carlos Ortiz, y a dos comparten la cuarta plaza el también sudafricano Hennie du Plessis, que era el líder tras la segunda jornada, y el alemán Thomas Rosenmueller, que firmó la mejor ronda del día (65) para meterse de lleno en la lucha por el título.

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El mejor español es el cántabro Manuel Elvira, octavo a cuatro golpes de la cabeza. Su hermano Nacho está dos impactos por detrás igualado con Alejandro del Rey. Alfredo García Heredia marcha con -2. EFE