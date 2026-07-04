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Vingegaard, un amarillo que acaba con el calvario

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Luis Miguel Pascual

Barcelona, 4 jul (EFE).- El danés Jonas Vingegaard volvió a vestir de amarillo en el Tour de Francia tres años después de haberlo lucido por segunda vez en el podio de París, lo que pone fin a un calvario marcado por la dura caída que sufrió al año siguiente en las carreteras de la Vuelta al País Vasco.

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"Es hermoso volver a vestir de amarillo, no lo hacía desde el podio de París de 2023 y he soñado muchas veces con volver a tenerlo. Creo que con esto puedo dar por terminado el periodo difícil que he atravesado desde entonces, tras la caída en el País Vasco", dijo el ciclista del Visma, que se convirtió en el primer líder del Tour de 2026 tras la victoria de su equipo en la crono colectiva que abrió al edición en las calles de Barcelona.

"He tenido unos años difíciles por diferentes razones pero sobre todo por aquella caída. Nunca olvidaré que en aquel momento pensé que podía haber muerto. No pensaba en el ciclismo, no era entonces para mi lo más importante, mi cabeza estaba puesta solo en si iba a sobrevivir. Pero ahora puedo considerar que ese ciclo se ha cerrado", agregó.

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Tras dos años de dominación en el Tour, aquel accidente, que le mantuvo varios meses en el hospital, marcó un periodo de decadencia del que regresó sin suficientes fuerzas para competir con el esloveno Tadej Pogacar, que se apuntó las dos ediciones siguientes con relativa facilidad.

La rivalidad entre ambos quedó algo ensombrecida por el dominio del esloveno y Vingegaard pelea ahora por romper esa hegemonía.

Al Tour de 2026 llega tras un ciclo virtuoso que le ha llevado a apuntarse la Volta a Cataluña, la París-Niza y, sobre todo, el Giro de Italia, una preparación diferente con la que pretende plantar cara a Pogacar, que persigue su quinto Tour.

"De esta etapa salgo convencido de que puedo conseguir la victoria en este Tour", dijo el danés, que tiene una renta muy pequeña, doce segundos sobre el esloveno, pero sobre todo que ha demostrado que su gran rival de los últimos años no es invencible.

"No va a ser fácil mantenerlo, pero vamos a luchar al máximo por hacerlo", agregó el escandinavo, que considera que afronta la competición "con mejor" condición física que en el pasado, pese al esfuerzo concedido en el Giro que él mismo calificó de "no desmesurado".

"Acabé en buenas condiciones y he podido mantener ese momento de forma desde entonces. Estoy a un muy alto nivel", dijo.

La victoria en la contrarreloj por equipos le dará, además, "una dinámica positiva" al Visma y a él "un extra de motivación para mantenerlo hasta París".

En el equipo vienen repitiendo que los datos físicos de su jefe de filas son mejores que en ediciones anteriores y rechazan la idea general de que nadie puede hacer sombra al esloveno.

La formación neerlandesa, reputada por su disciplina para preparar las carreras, había marcado al crono por equipos de Barcelona como un trampolín para lanzar el Tour.

"Hemos hecho la mejor táctica y nos ha salido todo. Cuando veía que rodábamos contra el viento yo pensaba que había que dar más velocidad, pero me he dado cuenta de que marcábamos los mejores tiempos y que era mejor preservar energía para el final", indicó.

Una apuesta que dio sus frutos, porque Vigegaard se presentó en el ascenso final a la montaña de Montjuic con dos compañeros, el italiano Davide Piganzoli y el estadounidense Matteo Jorgenson.

Con ese impulso, que remató Vingegaard en meta, consiguió la victoria de etapa y el primer maillot amarillo. EFE

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