Valencia clausura los Gay Games y cede el relevo a Perth, sede de la edición de 2030

Valencia, 4 jul (EFE).- Valencia ha clausurado este sábado la duodécima edición de los Gay Games con un acto celebrado en La Fonteta en el que cedió el relevo a la ciudad australiana de Perth, organizadora de la próxima edición, prevista para 2030.

Con la clausura concluyó una semana de competiciones deportivas y actividades culturales en la que, según la organización, han participado más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades.

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El acto comenzó con el desfile de las delegaciones participantes, el voluntariado y la representación de Perth 2030, antes de las intervenciones de la Federación de Gay Games y del comité organizador.

La entrega de la bandera de la Federación de Gay Games a la delegación australiana simbolizó el traspaso de la organización a Perth, próxima sede del evento.

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El presidente de AVEGAL, Juan Velasco, destacó durante la clausura que los juegos "son fruto del deseo de llevar la diversidad a todos los actos en que hemos sido quienes realmente somos, sin miedos, sin barreras".

Por su parte, Jon Landa, miembro del equipo organizador, animó a los participantes a mantener "ese espíritu de diversidad" hasta la próxima edición de los juegos en la ciudad australiana.

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El acto incluyó también la actuación del coro de los Gay Games, la proyección de un vídeo con imágenes de la competición y el apagado simbólico de la llama que ha presidido el evento desde su inauguración, el pasado 27 de junio.

La jornada concluyó con varias actuaciones musicales de Nebulossa, Suri, Rebeca y Mia Collado y por la noche está previsto un espectáculo pirotécnico en los alrededores de La Fonteta.

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La Pirotecnia Vulcano tiene previsto disparar 149 kilos de pólvora en un espectáculo pirotécnico de casi diez minutos de duración con motivo de la Gran Fira de València y de la clausura de los Gay Games en la Plaça de l'Afició del Valencia Basket. EFE

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