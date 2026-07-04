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Valencia clausura los Gay Games y cede el relevo a Perth, sede de la edición de 2030

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Valencia, 4 jul (EFE).- Valencia ha clausurado este sábado la duodécima edición de los Gay Games con un acto celebrado en La Fonteta en el que cedió el relevo a la ciudad australiana de Perth, organizadora de la próxima edición, prevista para 2030.

Con la clausura concluyó una semana de competiciones deportivas y actividades culturales en la que, según la organización, han participado más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades.

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El acto comenzó con el desfile de las delegaciones participantes, el voluntariado y la representación de Perth 2030, antes de las intervenciones de la Federación de Gay Games y del comité organizador.

La entrega de la bandera de la Federación de Gay Games a la delegación australiana simbolizó el traspaso de la organización a Perth, próxima sede del evento.

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El presidente de AVEGAL, Juan Velasco, destacó durante la clausura que los juegos "son fruto del deseo de llevar la diversidad a todos los actos en que hemos sido quienes realmente somos, sin miedos, sin barreras".

Por su parte, Jon Landa, miembro del equipo organizador, animó a los participantes a mantener "ese espíritu de diversidad" hasta la próxima edición de los juegos en la ciudad australiana.

El acto incluyó también la actuación del coro de los Gay Games, la proyección de un vídeo con imágenes de la competición y el apagado simbólico de la llama que ha presidido el evento desde su inauguración, el pasado 27 de junio.

La jornada concluyó con varias actuaciones musicales de Nebulossa, Suri, Rebeca y Mia Collado y por la noche está previsto un espectáculo pirotécnico en los alrededores de La Fonteta.

La Pirotecnia Vulcano tiene previsto disparar 149 kilos de pólvora en un espectáculo pirotécnico de casi diez minutos de duración con motivo de la Gran Fira de València y de la clausura de los Gay Games en la Plaça de l'Afició del Valencia Basket. EFE

pvb/cta/jl

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