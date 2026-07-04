Unas doce mil personas siguen confinadas por el incendio de La Bisbal (Girona)

Barcelona, 4 jul (EFE).- Unas doce mil personas de siete municipios de Girona siguen confinadas en sus casas por el incendio que comenzó ayer en La Bisbal d'Empordà (Girona) y que se ha adentrado en el macizo del parque natural de Les Gavarres.

Protección Civil ha informado este sábado de que los barrios, urbanizaciones o casas afectadas por este confinamiento se encuentran en los municipios de Calonge i Sant Antoni, de Castell d'Aro, incluidos los núcleos de Platja d'Aro y S'Agaró.

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También están confinados vecinos del municipio de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de L'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

Las autoridades, los bomberos y Protección Civil han insistido hoy en la necesidad de que los vecinos respeten el confinamiento, por su propia seguridad y la de sus casas.

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Durante el día de ayer, la cifra de afectados por el confinamiento superó la de 40.000 personas. EFE