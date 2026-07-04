Espana agencias

Unas doce mil personas siguen confinadas por el incendio de La Bisbal (Girona)

Guardar
Google icon

Barcelona, 4 jul (EFE).- Unas doce mil personas de siete municipios de Girona siguen confinadas en sus casas por el incendio que comenzó ayer en La Bisbal d'Empordà (Girona) y que se ha adentrado en el macizo del parque natural de Les Gavarres.

Protección Civil ha informado este sábado de que los barrios, urbanizaciones o casas afectadas por este confinamiento se encuentran en los municipios de Calonge i Sant Antoni, de Castell d'Aro, incluidos los núcleos de Platja d'Aro y S'Agaró.

PUBLICIDAD

También están confinados vecinos del municipio de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de L'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro.

Las autoridades, los bomberos y Protección Civil han insistido hoy en la necesidad de que los vecinos respeten el confinamiento, por su propia seguridad y la de sus casas.

PUBLICIDAD

Durante el día de ayer, la cifra de afectados por el confinamiento superó la de 40.000 personas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

El tribunal ha resuelto así a pesar de los informes psicológicos que detallan “gritos, discusiones y golpes” y un entorno familiar “poco seguro, física y emocionalmente”, al considerar que la mala relación no justifica impedir contacto en situaciones controladas

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Tras su actuación de Amistades Peligrosas, la odontóloga se ha postulado como futura concursante del programa

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

La debilidad prematura del sistema inmunitario se manifiesta en una mayor susceptibilidad a infecciones, cáncer y enfermedades autoinmunes

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas

Si el problema no se aborda en sus primeras etapas, el agua puede llegar a elevarse hasta un metro y medio por las paredes

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo