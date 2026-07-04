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Unas 120.000 personas presencian la primera etapa del Tour por las calles de Barcelona

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Barcelona, 4 jul (EFE).- Unas 120.000 personas se han congregado este sábado en las calles de Barcelona para presenciar la primera etapa del Tour de Francia del 2026, una contrarreloj por equipos tras la que el ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma/Lease a Bike) se ha convertido en primer líder de la ronda francesa.

Según la Guardia Urbana, los puntos con mayor afluencia de aficionados han sido el Parc del Fórum, punto de salida de la etapa, y los alrededores de la montaña de Montjuïc, donde se ha ubicado la meta, así como la zona de la basílica de la Sagrada Família y el Passeig de Gràcia.

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Los 23 equipos que compiten en la carrera por etapas más prestigiosa del mundo han recorrido los 19,6 kilómetros del recorrido entre las 17:05 horas, cuando ha salido el primer equipo, el Caja Rural, y las 19:20 horas aproximadamente, cuando el UAE de Tadej Pogacar, cuatro veces ganador de la prueba, ha cruzado la meta.

"Es un sueño cumplido para la ciudad de Barcelona. Estamos muy felices y muy emocionados", ha asegurado, en declaraciones a la Cadena SER, el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, quien ha agradecido a ASO, organizadores de la carrera, su apuesta por Barcelona.

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El pasado jueves, unas 50.000 personas ya dieron la bienvenida al pelotón de la ronda francesa con la presentación de los equipos que se celebró entre el Recinto Modernista de Sant Pau y la Sagrada Família a través de la avenida Gaudí.

El consistorio de la capital catalana explicó hace unas semanas que esperaba la concentración de entre 70.000 y 80.000 personas durante la presentación de los equipos el 2 de julio, cerca de 600.000 personas a lo largo del recorrido de la primera etapa, y unas 170.000 personas en la segunda etapa, que se disputará este domingo entre Tarragona y Barcelona.

El 'Grand Départ' de la ronda francesa ha provocado fuertes restricciones de movilidad en la capital catalana, lo que ha afectado a seis de sus diez distritos, especialmente en el Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí.

Este domingo también se esperan alteraciones de tráfico con la celebración de la segunda jornada del Tour, una etapa en línea de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona

La última etapa del ‘Gran Départ’ de la prueba francesa por las carreteras catalanas tendrá lugar el lunes con un recorrido de 195,9 kilómetros que unirá Granollers y la estación de esquí de Les Angles, ya en territorio francés. EFE

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