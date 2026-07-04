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Unai Simón: “La defensa de Lamine Yamal nos motiva al resto"

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Dallas (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Unai Simón, portero de la selección española, ponderó la actitud defensiva de Lamine Yamal y aseguró que les sirve como motivación “por ser un jugador tan determinante”.

“No hay que convencerle -de que defienda-. Lamine es un jugador del que tenéis una imagen diferente a la nuestra. En ataque es determinante y en defensa nos ayuda muchísimo. Es una seña de identidad suya. Lamine defiende y es el primero que recupera balones, nos motiva al resto por ser un jugador tan determinante”, dijo en rueda de prensa.

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“Lamine Yamal tiene muchas ganas de demostrar que quiere hacer algo grande en este Mundial. La banda izquierda de Portugal es una de las más importantes del Mundial y estoy convencido de que va a hacer un buen trabajo defensivo”, amplió.

Un partido ante Portugal en el que declaró que, aunque Cristiano Ronaldo “no” esté en su “prime”, sigue siendo muy peligroso dentro del área.

“El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su ‘prime’. Pero tenemos que intentar tenerle lo más lejos posible del área. En la final de la Liga de Naciones tuvo un balón dentro del área y lo metió. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo”, señaló.

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“Lo que tiene Cristiano es que en el área se busca él solo la vida para rematar balones, buscar pases filtrados, hacerse espacio... Tiene una gran experiencia y compañeros con los que lleva mucho tiempo y entiende todo a la maravilla. Si pisa el área es determinante. Lee muy bien esas situaciones y hay que estar preparados para todo”, completó.

Además, aseguró que “no” piensa en que el partido entre Portugal y España pueda provocar el adiós de Cristiano a su sueño de ser campeón del mundo.

“No pienso que sea el último baile de Cristiano. Cada partido es diferente. Lo importante es centrarte en el juego y no en lo que engloba mediáticamente”, dijo.

Partido contra Portugal en el que, en su opinión, España necesita estar “cerca del nivel de la Eurocopa 2024” para ganar.

“La Eurocopa que hicimos rozó la perfección, tener ese objetivo siempre es importante y es bueno tener el objetivo. Estamos teniendo un Mundial progresivo en el que nos costó la adaptación al primer partido, pero lo hemos ido llevando bien. Nos vamos acostumbrando e intentando alcanzar un nivel similar al de la Eurocopa, o mejorarlo. Y para ganar a Portugal tendremos que estar cerca de ese nivel”, aseguró.

“Hay que centrarse en nuestro juego, tras tres buenos partidos. Sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de la Liga de Naciones. Hay que tener respeto al rival y saber que hay que hacer un buen partido, sin errores. Si nos tenemos que quedar por el camino que sea porque han sido mejor para nosotros, no porque les hemos dado facilidades”, prosiguió.

“La manera de jugar suya será muy parecida a la de la Liga de Naciones. Tenemos que estar preparados para ello. No tuvimos un juego muy fluido, su presión fue intensa y no estuvimos acertados. Corrigiendo ese aspecto y continuar la dinámica defensiva del Mundial, serán claves”, analizó. EFE

(FOTO)

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