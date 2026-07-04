Un robo de cable en Ciudad Real provoca demoras en la línea de alta velocidad

Toledo, 4 jul (EFE).- Un robo de cable en Ciudad Real está provocando fallos en la señalización en el tramo que comprende el municipio ciudadrealeño de Malagón y Ciudad Real, lo que está causando demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Según ha informado en su cuenta de la red social X InfoAdif, los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur están circulando con retrasos aproximados de 25 minutos.
PUBLICIDAD
El servicio de información indica también que personal de Adif está trabajando en reparación de los circuitos de vía dañados. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La pareja de 78 años que se ha convertido en tatarabuelos en Sabadell: “Nos hace muy felices tener una familia tan grande”
La historia de Cándido y Ana reúne a una familia compuesta por cinco generaciones mientras la ciudad registra mínimos históricos de nacimientos
Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”
Su abogada, Sylvia Córdoba, confirma a ‘Infobae’ que recurrirán la sentencia. Para la letrada, la decisión del juez es muy inestable
El rey Felipe y la reina Letizia son los monarcas con menos vacaciones de Europa: quien más descansó en el verano de 2025 fue Máxima de Holanda con 59 días
A pocos días de que las monarquías empiecen a vaciar sus agendas por el verano, recordamos cuánto descansaron el año pasado
Una investigación explica el modo más fácil de alargarle la vida a tu gato
El estudio señala que los felinos con acceso libre al exterior están más expuestos a accidentes, enfermedades y lesiones
Solo, aislado y sin electricidad: Federico, un hombre de 94 años que vive en un pueblo abandonado de Asturias
El cierre de las minas y la falta de actividad económica provocaron que los vecinos fueran marchándose poco a poco
MÁS NOTICIAS