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Un millón de personas se alzan como un "muro" contra la ola ultra en el Orgullo 2026

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Madrid, 4 jul (EFE).- Un millón de personas -según la organización- han celebrado este sábado el Orgullo 2026, una gran fiesta reivindicativa en la que las personas LGTBI+ han querido levantarse como un "muro contra la ola reaccionaria internacional" y han advertido de que no van a permitir que sus derechos les sean arrebatados.

"¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia" ha sido el lema con el que colectivos de mayores, infancias o inmigrantes, entre otros muchos, han desfilado entre la glorieta de Atocha y la Plaza de Colón entre carrozas, bandas de música, disfraces y muchas banderas, sobre todo la clásica del arcoiris, pero también la de colectivos como el trans.

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En la marcha -la mayor de esta naturaleza en Europa y una de las mayores del mundo- se han podido ver pancartas con lemas como "El amor es demasiado bonito como para ser juzgado" o 'Tu niñx interior está orgullosx de verte libre".

Entre los asistentes, varios ministros, entre ellas los socialistas Ana Redondo, titular de Igualdad, y Óscar López, responsable de Transformación Digital y Función Pública, así como la de Sanidad, Mónica García, de Sumar, junto a políticos como el dirigente de IU Andalucía Antonio Maíllo o la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

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Por parte de las organizaciones convocantes, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+), Paula Iglesias, ha advertido de que "la ola reaccionaria internacional que está amenazando nuestros derechos va a seguir avanzando" y ha llamado a la sociedad española y al colectivo a ser "un muro de resistencia".

También en el manifiesto que se ha leído al final de la marcha, el colectivo ha alertado contra la "ola reaccionaria" que cuestiona sus identidades, les señala como amenaza y normaliza discursos de odio, y ha advertido de que no van a permitir ningún retroceso.

"Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos", comienza el Manifiesto con motivo del Orgullo en el que los organizadores han advertido de que quieren devolverles al armario, borrar sus identidades y convertir el odio en política pública.

Este es el motivo por el que Iñaki, madrileño de 61 años, lleva 25 asistiendo a estas marchas, y este sábado ha vuelto a hacerlo. "Todos venimos a reivindicar derechos, y hay gente que además lo celebra, porque es un día de estar a gusto y de celebrar la diversidad y el respeto", explica a EFE. "Es fundamental que no haya retrocesos en los derechos adquiridos", advierte.

De manera parecida, Raquel (55) y Elena (53), miembros de la Batucada que Entiende (BQE), explican que llevan ya años acudiendo a esta marcha, y a todas en las que puedan reivindicar sus derechos, y advierten de que para ellas es una manifestación, no tanto una fiesta "como pretenden la comunidad y el ayuntamiento porque sacan mucho dinero", denuncian a EFE.

La preocupación por los derechos del colectivo -y por otros que acuden a la marcha para defender los suyos, como las educadoras entre los 0 y 3 años o quienes recuerdan los ataques contra Gaza- está muy presente en esta manifestación, que el año que viene cumplirá 50 años en España, desde que en 1977 se celebrase la primera marcha en Barcelona.

"Estamos viendo cómo anuncian, sin ningún tipo de reparo, que van a derogar nuestros derechos", ha dicho a los periodistas la senadora de Sumar Carla Antonelli en referencia a las palabras en El País del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que ha dicho que "la autodeterminación de género es una ficción".

"Muchas personas se han dejado la vida, como para que venga alguien a mantel servido... que llega a casa, se sienta, se come todo, se va sin lavar los platos y encima se atreve a criticar los canapés que pusieron. Esto es lo que está haciendo el PP", ha resumido entre aplausos de algunos manifestantes congregados.

El propio Jaime de los Santos ha acudido a la manifestación, donde ha acusado a la izquierda de propiciar que las redes se llenaran en los últimos días de mensajes contra él por decir en el Congreso que se sentía orgulloso de ser "maricón" y del PP. EFE

(foto)(vídeo)

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