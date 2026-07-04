Un coche del Rally Rías Baixas provoca un incendio en Salceda tras una salida de carretera

Vigo, 4 jun (EFE).- Un vehículo que participaba en el Rally Rías Baixas sufrió este sábado una salida de carretera a su paso por el municipio de Salceda de Caselas y causó un incendio forestal en esta localidad pontevedresa.

El incidente se produjo pasadas las 18:10 horas de esta tarde. Según el personal de la organización, los ocupantes fueron evacuados inmediatamente y nadie resultó afectado por el fuego.

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No obstante, las llamas se propagaron a la vegetación circundante, por lo que se avisó a la Dirección de Medio Ambiente Rural de la zona, informó el 112.

El Centro Integral de Atención de Urgencias solicitó la colaboración de Urgencias Sanitarias Gallegas-061, la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico, el Cuerpo de Bomberos de Morrazo, el Mos GES y los voluntarios de Protección Civil de Salceda de Caselas y Tomiño. EFE

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dmg/sab