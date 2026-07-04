Uijtdebroeks:"Tuve calambres, y así es difícil"

Barcelona, 4 jul (EFE).- El belga Cian Uijtdebroeks, líder del Movistar, sufrió el primer revés en su debut en el Tour de Francia al perder más de un minuto en la contrarreloj por equipo de 19,6 km, ya que, aquejado de calambres, fue descolgado por sus compañeros.

En la subida a Montjuic los hombres del Movistar con Raúl García Pierna en labores de auxilio, trataron de remolcar a Uijtdebroeks, pero los problemas físicos le impidieron al belga cumplir con las expectativas propias de un líder.

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"Tuve calambres antes de comenzar la primera subida. El plan era seguir pedaleando y subir la cuesta lo más rápido posible, y sobre todo esprintar hasta la meta, pero si te dan calambres, todo se complica. Quizás di demasiado al principio, pero eso no lo podemos cambiar", explicó Cian Uijtdebroeks.

El líder de la escuadra española añadió a Sporza que "quizás el equipo se excedió en el ritmo al principio y debería haber guardado más para la subida"

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Aunque el belga asegura que "aún queda mucho camino que recorrer", de momento ya ha perdido más de 1 minutos respecto a los rivales de la general. EFE