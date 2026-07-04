Espana agencias

Uijtdebroeks:"Tuve calambres, y así es difícil"

Guardar
Google icon

Barcelona, 4 jul (EFE).- El belga Cian Uijtdebroeks, líder del Movistar, sufrió el primer revés en su debut en el Tour de Francia al perder más de un minuto en la contrarreloj por equipo de 19,6 km, ya que, aquejado de calambres, fue descolgado por sus compañeros.

En la subida a Montjuic los hombres del Movistar con Raúl García Pierna en labores de auxilio, trataron de remolcar a Uijtdebroeks, pero los problemas físicos le impidieron al belga cumplir con las expectativas propias de un líder.

PUBLICIDAD

"Tuve calambres antes de comenzar la primera subida. El plan era seguir pedaleando y subir la cuesta lo más rápido posible, y sobre todo esprintar hasta la meta, pero si te dan calambres, todo se complica. Quizás di demasiado al principio, pero eso no lo podemos cambiar", explicó Cian Uijtdebroeks.

El líder de la escuadra española añadió a Sporza que "quizás el equipo se excedió en el ritmo al principio y debería haber guardado más para la subida"

PUBLICIDAD

Aunque el belga asegura que "aún queda mucho camino que recorrer", de momento ya ha perdido más de 1 minutos respecto a los rivales de la general. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El incendio de Les Gavarres (Girona) ya ha calcinado 2.200 hectáreas y mantiene confinadas a 12.000 personas de siete municipios

Este sábado trabajan en la extinción unas 600 personas, de las que 440 son bomberos, otras 100 soldados de la UME y el resto agentes de defensa forestal y agricultores

El incendio de Les Gavarres (Girona) ya ha calcinado 2.200 hectáreas y mantiene confinadas a 12.000 personas de siete municipios

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

El solicitante presentó toda la documentación necesaria en primera instancia. Al no resolverse su solicitud en doce meses, la administración la consideró denegada; pero tras un recurso, la Audiencia Provincial estimó la demanda y reconoció la nacionalidad

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

El hombre y la mujer de 78 años que se han convertido en tatarabuelos en Sabadell: “Nos hace muy felices tener una familia tan grande”

La historia de Cándido y Ana reúne a una familia compuesta por cinco generaciones mientras la ciudad registra mínimos históricos de nacimientos

El hombre y la mujer de 78 años que se han convertido en tatarabuelos en Sabadell: “Nos hace muy felices tener una familia tan grande”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a dos ciudadanos colombianos descendientes de sefardíes

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo