Temas del día de EFE España del domingo 5 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Barcelona - El incendio que afecta al parque natural de Les Gavarres en Girona continúa activo este sábado mientras los bomberos de la Generalitat de Cataluña y la Unidad Militar de Emergencias siguen luchando contra un fuego que ya ha quemado más de 2.000 hectáreas y ha obligado a confinar siete municipios, en plena ola de calor y vientos que pueden complicar las tareas de extinción del incendio.

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OLA CALOR

Madrid - España afronta desde este domingo una nueva ola de calor, la segunda del verano, un episodio de temperaturas extremas que va a disparar los termómetros hasta los 42 grados en muchos puntos del país y ante el que las autoridades inciden en la importancia de vigilar a las personas más vulnerables (mayores, menores o enfermos) y de extremar las precauciones en las actividades al aire libre durante las horas de más calor.

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TRÁFICO VERANO

Madrid - La primera fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT) termina a las doce de la noche de este domingo, después de un fin de semana con tráfico fluido en la mayor parte del país pero con algunas complicaciones en la salida de las grandes ciudades.

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OTAN CUMBRE

Madrid - El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificará en la cumbre de la OTAN ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tras sus repetidas críticas a España por no asumir un mayor gasto en defensa, que el país podrá cumplir sus compromisos con la Alianza dedicando a ello el 2 % de su PIB.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8021951622)

GOBIERNO ANDALUCÍA

Sevilla - Juanma Moreno toma posesión como presidente de la Junta de Andalucía, en un acto en el Palacio de San Teolmo de Sevilla, después de ser reelegido el jueves por tercera vez por el pleno del Parlamento autonómico con los votos del PP y Vox tras la firma de un acuerdo de gobierno entre ambos partidos.

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PARTIDOS SUMAR

Madrid - El partido Movimiento Sumar afronta su asamblea del próximo 11 de julio, en la que renovará su dirección, con las heridas de su crisis interna aun abiertas y con un perfil a la baja frente a otras formaciones con las que repetirá coalición en las próximas elecciones generales, como IU. Por Sol Carreras.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023601137, 8022627103)

CDC REFUNDACIÓN

Barcelona - Diez años después del proceso de refundación de Convergència Democràtica de Catalunya, Artur Mas, Jordi Turull y otros protagonistas reflexionan, a preguntas de EFE, sobre aquella operación, que enterró las siglas de un partido que fue hegemónico en Cataluña y las sustituyó por otro proyecto político, el PDeCAT, que no llegó a cuajar. (Claves)

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8008612523

PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba el próximo martes el límite de gasto para los presupuestos de 2027 y la senda de déficit hasta 2029, que previsiblemente no contará con los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso, reflejo de las dificultades que encara el Gobierno para poder sacar adelante unas nuevas cuentas públicas.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023331768)

MEDICINA RURAL (Entrevista)

València - Francisco Javier Sicluna, médico de familia durante más de cuarenta años y actual alcalde de l'Alcúdia de Crespins (Valencia), asegura en una entrevista con EFE, tras recibir el Premio Mejor Médico Rural 2026, que en la medicina rural, la "más cercana y la que te permite ver a la persona en su totalidad", muchas veces la clave "está en escuchar a la gente".

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LECTURA VERANO

Madrid - Los libros de bolsillo se convierten en verano en cómodos compañeros de viaje de jóvenes y adolescentes, junto a los libros de enigmas, pistas y misterio, a los que este año se añade, coincidiendo con el Mundial, los cómics ligados al fútbol y el manga deportivo.

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FOTOGRAFÍA PREMIO (Entrevista)

Santiago de Compostela - El fotógrafo ourensano Miguel Muñiz, ganador del Premio Luis Ksado de Creación Fotográfica 2026 por la serie 'Aventados', asegura en una entrevista con EFE que su interés con la cámara está en "el territorio y la memoria", ejes fundamentales de un trabajo documental en el que explora el impacto del viento del nordés en la zona de Estaca de Bares (A Coruña). Por Jose Carlos Rodríguez.

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AGENDA INFORMATIVA

POLITICA

09:30h.- Sevilla.- GOBIERNO ANDALUCÍA.- Acto de toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Palacio de San Telmo (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el alcaldable del partido por Barcelona, Jordi Martí, participan en un acto organizado por la Joventut Nacionalista de Catalunya en el marco de la jornada solidaria Mulla't per l'Esclerosi Múltiple. Plaça del Mar (Texto)

13:30h.- Cabezón de la Sal.- PARTIDOS PRC.- El PRC celebra este domingo su XXXI Fiesta Regionalista en Cabezón de la Sal, donde intervienen el secretario general, Miguel Ángel Revilla, y la candidata a la Presidencia, Paula Fernández. Parque Conde San Diego.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Pamplona.- SANFERMINES 2026.- La Policía Nacional presenta el dispositivo especial de seguridad para San Fermín 2026. Complejo Policial de Beloso Alto. (Texto)

SOCIEDAD

11:00h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Activistas de AnimaNaturalis y PETA se concentran para exigir el fin de las corridas de toros. Plaza Consistorial. (Texto) (Foto)

11:00h.- A Estrada (Pontevedra).- RAPA BESTAS.- Sabucedo (A Estrada, Pontevedra) acoge la segunda jornada de las tres que conforman la rapa. Sabucedo. (Foto)

11:00h.- Madrid.- ESCLEROSIS MÚLTIPLE.- La Fundación Esclerosis Múltiple (FEMM) presenta una nueva edición de la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’. Piscina del Centro Deportivo Municipal de La Elipa. Calle Alcalde Garrido Juaristi, 17

Madrid.- ORGULLO 2026.- Gala de Clausura del Orgullo 2026. Plaza de España

CULTURA Y TENDENCIAS

11:30h.- Pamplona.- MÚSICA JOTA.- La Coral Santiago de la Txantrea celebra 50 años emocionando a Pamplona con la Jota a San Fermín. Parroquia de Santiago de la Txantrea.

19:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA GRANCA LIVE FEST.- Conciertos de Maroon 5 (21.00 horas), Monkey Faces (19.45), Click&Roll y Toni Bob (18.00) en la cuarta y última jornada del Granca Live Fest. Estadio de Gran Canaria

20:00h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau lidian seis novillos-toros dentro de la feria de San Fermín. Plaza de toros (Texto) (Foto).

22:30h.- Sevilla.- ICÓNICA SEVILLA.- Concierto de JUan Luis Guerra en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España

EFE

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