Suben a 34 los españoles fallecidos en los terremotos en Venezuela, con 140 desaparecidos

Madrid, 4 jul (EFE).- Los españoles fallecidos en los dos terremotos de Venezuela de la semana pasada ascienden a 34, frente a los 32 que había contabilizados ayer, mientras que 140 personas continúan desaparecidas, según han informado este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha informado el ministerio, 11 personas siguen localizadas bajo los escombros tras los dos potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos.

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Estas fuentes insisten en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen. EFE