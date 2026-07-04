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Stanley Clarke, María Esther Guzmán y Siloé llegan al Festival de la Guitarra de Córdoba

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Córdoba, 4 jul (EFE).- La 45 edición Festival de la Guitarra de Córdoba celebra este domingo su jornada más plural con el jazz de fusión de primer nivel internacional de Stanley Clarke, la guitarra clásica de María Esther Guzmán y el folk-rock de Siloé, quienes compondrán una noche en la que la guitarra habla tres idiomas a la vez.

Cuatro Grammy y el título de NEA Jazz Master -la distinción más alta que Estados Unidos otorga a un músico de jazz- avalan la presencia de Stanley Clarke en el Gran Teatro de Córdoba, una figura fundacional del jazz de fusión que fue el primer bajista en encabezar giras en solitario y cofundador de Return to Forever junto a Chick Corea, la banda que con Romantic Warrior redefinió los límites del género en los años setenta.

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Su proyecto "N•4EVER" pone el foco precisamente en ese legado con un programa que recorre la música de Return to Forever y otros grandes momentos de su trayectoria, interpretados junto a músicos de nueva generación que aportan energía y frescura a un repertorio que ha resistido el paso del tiempo.

Por su parte, María Esther Guzmán, guitarrista sevillana que descubrió su vocación ante el maestro Andrés Segovia a los 12 años y que hoy acumula seis primeros premios nacionales y trece internacionales, cuenta con giras anuales en Japón desde 1988 y actuaciones en el Concertgebouw de Ámsterdam, el Auditorio Nacional de Madrid, el Shanghai Oriental Art Center o el Teatro Nacional de Buenos Aires, entre otros escenarios de referencia.

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El programa que presenta en Córdoba es en sí mismo un mapa de su mundo artístico y arranca con una transcripción propia del Ave María de Vavilov y el Preludio y Fuga número 15 de Bach, también en versión propia, para llegar al corazón del recital, tres piezas de Manuel de Falla en homenaje al 150 aniversario de su nacimiento, seguidas de obras de Joaquín Rodrigo en el marco del 125 aniversario del compositor valenciano.

El recital se cierra con Córdoba de Albéniz en transcripción propia, el Adiós Nonino de Piazzolla y una Fantasía sobre temas de La Misión de Morricone de su propia mano.

Finalmente, el trío vallisoletano Siloé, formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, ha construido uno de los fenómenos de directo más llamativos de la escena española reciente con todas las entradas vendidas en más de 35 fechas -Córdoba incluida-,ocho conciertos en La Riviera de Madrid en un año y más de un millón de oyentes en plataformas.

Su nombre llegó incluso a los oídos de Coldplay, que recomendó su música en redes sociales, y actúan en Córdoba con "Santa Trinidad" como estandarte y el impulso de "Las Palabras", su último sencillo, que abre una nueva etapa creativa. EFE

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