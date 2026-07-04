Solbakken destaca a México y expresa su sorpresa con el sufrimiento de Argentina

East Rutherford (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Ståle Solbakken, seleccionador de Noruega, destacó este sábado el buen Mundial de México y confesó estar "un poco" sorprendido con el sufrimiento de Argentina para deshacerse de Cabo Verde y pasar a octavos de final.

"Brasil y Argentina han ido mejorando conforme avanzaban. México también está haciendo una gran competición. Están haciendo lo que se espera de ellas", analizó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final contra Brasil, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

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No obstante, puntualizó que la Albiceleste de Lionel Messi, vigente campeona del mundo, tuvo el viernes "un partido muy complicado" frente a Cabo Verde, que solo logró solventar en la prórroga (3-2).

"Fue un poco sorprendente", admitió.

Por otro lado, Solbakken aseguró que hoy hay más igualdad entre las selecciones "de cualquier continente" y resaltó en concreto "la disciplina" exhibida por los equipos africanos.

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"Están mucho más organizados. En este momento, no hay tantas diferencias entre continentes", apreció.

El entrenador escandinavo también fue preguntado por una de las ya imágenes más icónicas de esta Copa del Mundo, el remo vikingo de la afición noruega, el cual está siendo imitado por hinchadas de otros países y hasta por otros jugadores.

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"Es una seña de identidad de los aficionados y está marcando esta Copa del Mundo. Ahora se ve en otras selecciones y en otras aficiones. Puede que sea lo que más se recuerde de esta edición, aunque para mí no es lo más importante", explicó.

Interrogado sobre el partido contra Brasil, Solbakken dijo que esperan estar "a la altura de la ocasión" y "disputar un buen partido".

"Brasil sigue siendo la favorita, pero ya no es tan favorita como hace dos, tres, cuatro años, ahora llevamos una racha muy positiva y confiamos en nosotros mismos. Tenemos un buen estilo cuando tenemos el balón", aseguró.

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En caso de victoria, Noruega alcanzará por primera vez en su historia los cuartos de final de un Mundial, donde le esperaría México o Inglaterra. EFE

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