Espana agencias

Sergio de Larrea se despide del Valencia Basket para poner rumbo a la NBA

Guardar
Google icon

Valencia, 4 jul (EFE).- El base internacional español Sergio de Larrea ha puesto fin a su etapa como jugador del Valencia Basket tras abonar la cláusula de rescisión para romper su contrato con la entidad ‘taronja’, que acababa en 2028, y jugará en la NBA, según confirmó el club este sábado.

De Larrea fue seleccionado en el pasado draft de la NBA en el puesto 25 y, tras varios traspasos, llegó a los Dallas Mavericks con un contrato de cuatro temporadas y un salario cercano a los 16 millones de dólares en total.

PUBLICIDAD

Los Mavericks, en los que se encontrará con el también español Santi Aldama, recientemente traspasado desde Memphis Grizzlies, confirmaron su incorporación durante la madrugada de este sábado en redes sociales.

El base español se incorporó al Valencia Basket en 2021 con 15 años después de abandonar las categorías inferiores del Colegio San Agustín de Valladolid y debutó con el primer equipo en 2023 en un partido de Euroliga ante el Anadolu Efes Istanbul. En la temporada 2024-2025 se convirtió en jugador de la primera plantilla.

PUBLICIDAD

Esta pasada campaña, De Larrea fue elegido como mejor jugador de la Supercopa Endesa que ganó el Valencia Basket en septiembre. También fue designado como el mejor jugador joven de la liga formando parte del Mejor Quinteto Joven de la ACB por segunda vez en su carrera.

El Valencia Basket agradeció “la profesionalidad, el compromiso y el trabajo” de De Larrea durante su etapa en el club, además de desearle “lo mejor en su futuro” a nivel personal y profesional. EFE

cma/cta/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

El tribunal ha resuelto así a pesar de los informes psicológicos que detallan “gritos, discusiones y golpes” y un entorno familiar “poco seguro, física y emocionalmente”, al considerar que la mala relación no justifica impedir contacto en situaciones controladas

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Tras su actuación de Amistades Peligrosas, la odontóloga se ha postulado como futura concursante del programa

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

La debilidad prematura del sistema inmunitario se manifiesta en una mayor susceptibilidad a infecciones, cáncer y enfermedades autoinmunes

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas

Si el problema no se aborda en sus primeras etapas, el agua puede llegar a elevarse hasta un metro y medio por las paredes

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

El anterior balance del Ministerio cifraba los muertos en 32 y los desaparecidos en 155. De acuerdo con el reporte más reciente del Gobierno venezolano, las consecuencias de los sismos incluyen 2.645 personas fallecidas, 12.666 heridos y más de 15.000 ciudadanos que han perdido sus viviendas

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo