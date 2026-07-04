Sergio de Larrea se despide del Valencia Basket para poner rumbo a la NBA

Valencia, 4 jul (EFE).- El base internacional español Sergio de Larrea ha puesto fin a su etapa como jugador del Valencia Basket tras abonar la cláusula de rescisión para romper su contrato con la entidad ‘taronja’, que acababa en 2028, y jugará en la NBA, según confirmó el club este sábado.

De Larrea fue seleccionado en el pasado draft de la NBA en el puesto 25 y, tras varios traspasos, llegó a los Dallas Mavericks con un contrato de cuatro temporadas y un salario cercano a los 16 millones de dólares en total.

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Los Mavericks, en los que se encontrará con el también español Santi Aldama, recientemente traspasado desde Memphis Grizzlies, confirmaron su incorporación durante la madrugada de este sábado en redes sociales.

El base español se incorporó al Valencia Basket en 2021 con 15 años después de abandonar las categorías inferiores del Colegio San Agustín de Valladolid y debutó con el primer equipo en 2023 en un partido de Euroliga ante el Anadolu Efes Istanbul. En la temporada 2024-2025 se convirtió en jugador de la primera plantilla.

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Esta pasada campaña, De Larrea fue elegido como mejor jugador de la Supercopa Endesa que ganó el Valencia Basket en septiembre. También fue designado como el mejor jugador joven de la liga formando parte del Mejor Quinteto Joven de la ACB por segunda vez en su carrera.

El Valencia Basket agradeció “la profesionalidad, el compromiso y el trabajo” de De Larrea durante su etapa en el club, además de desearle “lo mejor en su futuro” a nivel personal y profesional. EFE

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