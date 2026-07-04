Sainz: Veremos qué podemos hacer mañana, el objetivo será optimizarlo todo

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que saldrá decimoquinto en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone que verán "qué se puede hacer" este domingo, cuando "el objetivo será optimizarlo todo".

"Nuestra prueba sprint (que concluyó decimoséptimo) no fue nada especial, atrapado detrás de un Haas y con problemas con el despliegue (de la energía eléctrica almacenada)", comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos -el primero de ellos en 2022, en esta pista- y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada, la segunda desde que pilota en Williams.

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"En la calificación, el viento aumentó y nuestro coche se mostró muy sensible a ese respecto, por lo que era de conducción complicada y nos hacía menos competitivos", manifestó Sainz, hijo del doble campeón mundial español de rallys -y cuádruple ganador del Rally Dakar- de idéntico nombre.

"Completé algunos asuntos de test para el equipo y cruzamos datos de los dos coches para compararlos y ver si podíamos encontrar algún rendimiento; pero no funcionó y aún tenemos problemas para encontrar ritmo", añadió Carlos, en el circuito que albergó, allá por 1950 la primera carrera de toda la historia de la Fórmula Uno.

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"Con miras a la carrera, seguiremos recopilando aprendizaje acerca del alerón delantero y del coche. Veremos qué podemos hacer mañana, cuando el objetivo sea optimizarlo todo", manifestó Sainz este sábado en Silverstone. EFE