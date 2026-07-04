Espana agencias

Rull (Junts) pide sustituir a Sánchez por un "perfil cumplidor" para seguir la legislatura

Guardar
Google icon

Barcelona, 4 jul (EFE).- El presidente del Parlament, Josep Rull, de Junts, ha pedido que el PSOE sustituya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un "perfil cumplidor" para que la legislatura pueda seguir.

En una entrevista en La 2Cat emitida este sábado, Rull ha señalado que Sánchez "no puede gobernar desde la parálisis y en estos momentos hay una situación de una parálisis muy significativa" y ha considerado que su sustitución sería "una alternativa razonable y sensata".

PUBLICIDAD

"Es hacer lo mismo que han hecho los británicos, que han cambiado al primer ministro sin cambiar las mayorías que existen y si existe una mayoría de investidura en el parlamento español por un sentido de responsabilidad debería explorarse", ha opinado Rull, que ha rechazado facilitar un gobierno del PP con Vox.

Sobre quién tendría que ser el sustituto, ha señalado que debería tener "perfil cumplidor porque Pedro Sánchez ha sido un incumplidor compulsivo".

"Lo que necesitaríamos es alguien que tuviera la capacidad de cumplir, porque cumplir los acuerdos es quizás el elemento más virtuoso en cualquier acción política, y en este caso, desafortunadamente, Pedro Sánchez no ha sido un líder virtuoso porque no cumple los pactos".

PUBLICIDAD

Por otro lado, Rull ha criticado el "abuso" de los grupos parlamentarios y del Govern de la tramitación de leyes por procedimientos de urgencia que reducen los tiempos, pero van "contra la calidad legislativa".

El presidente del Parlament ha reconocido la lentitud en la tramitación de algunas iniciativas por los procedimientos ordinarios, pero ha afeado el "abuso" de "atajos" como la tramitación por lectura única, los decretos ley o la incorporación en la ley de acompañamiento de los presupuestos de muchas reformas ajenas a las cuentas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio de Harvard explica que clave para cuidar de la salud del corazón no es eliminar carbohidratos ni grasas de la dieta, sino elegir bien el tipo

Los resultados de un seguimiento a largo plazo muestran que priorizar cereales integrales, grasas saludables y proteínas vegetales puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas

Un estudio de Harvard explica que clave para cuidar de la salud del corazón no es eliminar carbohidratos ni grasas de la dieta, sino elegir bien el tipo

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

A la respuesta terrestre se suma el refuerzo aéreo del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que ha intensificado sus misiones en el país vecino

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de julio

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

PP y Vox revelan en Andalucía las cartas para un futuro Gobierno central: freno a la inmigración, prioridad nacional, rebajas fiscales y oposición al Pacto Verde

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo