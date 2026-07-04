Rull (Junts) pide sustituir a Sánchez por un "perfil cumplidor" para seguir la legislatura

Barcelona, 4 jul (EFE).- El presidente del Parlament, Josep Rull, de Junts, ha pedido que el PSOE sustituya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un "perfil cumplidor" para que la legislatura pueda seguir.

En una entrevista en La 2Cat emitida este sábado, Rull ha señalado que Sánchez "no puede gobernar desde la parálisis y en estos momentos hay una situación de una parálisis muy significativa" y ha considerado que su sustitución sería "una alternativa razonable y sensata".

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"Es hacer lo mismo que han hecho los británicos, que han cambiado al primer ministro sin cambiar las mayorías que existen y si existe una mayoría de investidura en el parlamento español por un sentido de responsabilidad debería explorarse", ha opinado Rull, que ha rechazado facilitar un gobierno del PP con Vox.

Sobre quién tendría que ser el sustituto, ha señalado que debería tener "perfil cumplidor porque Pedro Sánchez ha sido un incumplidor compulsivo".

"Lo que necesitaríamos es alguien que tuviera la capacidad de cumplir, porque cumplir los acuerdos es quizás el elemento más virtuoso en cualquier acción política, y en este caso, desafortunadamente, Pedro Sánchez no ha sido un líder virtuoso porque no cumple los pactos".

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Por otro lado, Rull ha criticado el "abuso" de los grupos parlamentarios y del Govern de la tramitación de leyes por procedimientos de urgencia que reducen los tiempos, pero van "contra la calidad legislativa".

El presidente del Parlament ha reconocido la lentitud en la tramitación de algunas iniciativas por los procedimientos ordinarios, pero ha afeado el "abuso" de "atajos" como la tramitación por lectura única, los decretos ley o la incorporación en la ley de acompañamiento de los presupuestos de muchas reformas ajenas a las cuentas. EFE

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