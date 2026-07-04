Romero y Noya no pasan de los cuartos de final en la primera prueba de relevos mixto

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- La pareja española formada por Leslie Romero y Erik Noya quedó eliminada en los cuartos de final del relevos mixto de la Copa del Mundo de escalada de velocidad en Cracovia (Polonia), en la primera ocasión en que esta modalidad forma parte de las series mundiales.

Romero y Noya, ambos nacidos en Venezuela, pasaron los octavos al apear a la pareja japonesa con un tiempo de 11.96, dos centésimas menos que en la ronda clasificatoria celebrada ayer, viernes.

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Sin embargo, en la siguiente ronda, un error de Romero en el segundo amarre al iniciarse la carrera enterró las opciones de meterse entre los cuatro primeros y pugnar por las medallas.

Les derrotaron los indonesios Antasyafi Robby Al Hilmi y Desak Made Rita Kusuma Dewi, que acabaron con la plata al perder en la final ante los estadounidenses Emma Hunt y Samuel Watson.

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El segundo tándem español, formado por Carla Martínez y Miguel Gómez, no tuvo fortuna y quedó apeado por el segundo equipo ucraniano en octavos de finall.

En la primera competición del relevo mixto de escalada de velocidad, en la que participaron 32 equipos de veinte selecciones, Hunt y Watson se colgaron el oro con un crono de 10.89, con lo que fijaoron un nuevo récord mundial después de hacer ayer, viernes, 11.22 en la ronda clasificatoria, y 11.00 en la semifinal.

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La victoria del dúo estadounidense se unió a la plusmarca mundial de Hunt en la prueba individual, con 5.99, con lo que se convirtió en la primera mujer en bajar de seis segundos en velocidad, y el triunfo de Watson en la carrera masculina.

En segunda posición en relevos mixtos, quedaron Robby Al Hilmi y Made Rita, ganadora en individual, y el bronce fue para el equipo chino compuesto por Yicheng Zhao, plusmarquista mundial con 4.54 a sus 17 años, y Yafei Zhou.

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La competición, que se celebra en la Plaza del Mercado de Cracovia, concluirá este domingo con los relevos masculino y femenino.

Además del estreno del relevo mixto, la prueba de la Copa del Mundo en la ciudad polaca es la primera de la serie mundial en la que se emplea un muro de velocidad de cuatro carriles. EFE

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