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Registrado una serie de seísmos débiles en Las Cañadas del Teide (Tenerife)

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 jul (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional ha registrado en las últimas horas un enjambre (serie de magnitud similar) de actividad sismo-volcánica al oeste de Las Cañadas del Teide, con 500 eventos en diez horas, de los que hasta el momento solo se han localizado tres al ser señales muy débiles, informa ese organismo.

La actividad se ha producido bajo la isla de Tenerife, desde las 18:00 horas (UTC) de este viernes hasta las 4:00 (UTC) de este sábado, con un enjambre de "patrón claramente repetitivo, como los enjambres ocurridos en febrero y que no había vuelto a suceder", indica el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en un comunicado.

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Debido a la debilidad de las señales, la localización se ha realizado de manera conjunta, ha tenido una profundidad en torno a 10 kilómetros por debajo del nivel del mar, y ninguno de los eventos ha sido sentido por la población.

Este tipo de actividad, de enjambres sismo-volcánicos repetitivos, se ha registrado varias veces desde 2016 en la isla de Tenerife, los últimos en febrero de 2026, aunque en esta ocasión, los eventos tienen menor energía, por lo que resultan más difíciles de observar a primera vista, detectar automáticamente y localizar, indica el IGN.

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La ocurrencia de estos eventos sísmicos es coherente con la existencia de fluidos magmáticos circulando o interactuando con el medio rocoso en profundidad, se añade en la nota.

Sin embargo, "este tipo de sismicidad, de forma aislada, no implica necesariamente una evolución hacia otros escenarios de actividad volcánica", afirma el IGN.

La persistencia de la actividad en una misma región es compatible con la permanencia de un proceso activo localizado. EFE

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