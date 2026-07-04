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Recogen más de 200 garrafas de combustible de narcolanchas en playas de Doñana

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Huelva, 4 jul (EFE).- Más de 200 garrafas de gasolina usadas por narcolanchas han sido recogidas este fin de semana en las playas del Parque Nacional de Doñana, que, según el convocante de la acción, podrían llevar varios meses allí.

Se trata de una acción coordinada por el profesor sevillano Enrique Herrero, conocido como 'Quique bolsitas’, apodo que se ha ganado porque recorre distintos espacios cada día intentando concienciar sobre la importancia del cuidado al medio ambiente.

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Herrero visita distintos parajes retirando basura y concienciando sobre las consecuencias del cambio climático si no se logra controlar la "basuraleza" y, aunque normalmente lo que hace es recorrer campos y dejarlos sin basura, en algunas ocasiones desplaza su acción a lugares como playas.

En esta ocasión, como ha explicado a EFE, ha desarrollado esta acción en playas de Doñana y ha recogido las garrafas durante un recorrido que ha realizado durante unas cuatro horas.

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Las garrafas las ha ido cogiendo de la arena de la playa en un tramo lineal de unos 15 kilómetros, "y muchas de ellas tienen combustible todavía, causando un grave problema medioambiental".

Para intentar mitigar el calor, decidió iniciar el recorrido a las 9.45 horas de la mañana, para terminarlo en torno a las 13.45 horas.

El pasado mes de mayo realizó una acción similar en la orilla del Guadalquivir frente al Parque Nacional de Doñana, donde pudo recoger más de 500 garrafas de gasolina usadas por narcolanchas y más de 1.000 neumáticos.

Para Enrique Herrero, la situación en el paraje “es indignante” y ha asegurado no entender que si él ha podido hacer una recogida, “cómo no lo hacen las administraciones competentes”. EFE

fcs/pst/ram

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