Espana agencias

Raúl Jiménez niega que Inglaterra sea favorito sobre México

Guardar
Google icon

México, 4 jul (EFE).- Raúl Jiménez, internacional mexicano con amplia experiencia en la Premier League, negó este sábado que Inglaterra sea favorito para eliminar a México en los octavos de final del Mundial 2026.

"Eso se demuestra en la cancha. No sé si hay un marcado favorito, eso depende mucho de afuera. No nos fijamos en eso. Nosotros vamos a salir al campo a hacer nuestro juego, a aprovechar el apoyo de la afición y sacar ventaja de lo que representa jugar en el Estadio Azteca", aseveró Jiménez.

PUBLICIDAD

El artillero habló en la previa del dueño que México e Inglaterra sostendrán este domingo en el estadio Ciudad de México en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Jiménez aceptó que el duelo ante los ingleses es uno de los más importantes en la historia del fútbol mexicano.

"Lo es por lo buen que estamos jugando y por lo que significa pasar a la siguiente ronda. He estado en varios procesos de selección y hay que dimensionar este juego ", apuntó.

PUBLICIDAD

A pesar de su larga estancia en el fútbol de ese país, el delantero negó que tenga amigos en la selección inglesa.

"Es un partido especial porque llevo más de la mitad de mi carrera jugando en Inglaterra, y sí los conozco, he intercambiado camisetas con alguno, pero hasta ahí, pero no es para que intercambie mensajes con ellos", dijo.

El guardameta Guillermo Ochoa subrayó el alto nivel de Inglaterra, un rival ante el que deberán ser efectivos sí quieren eliminarlo. "Respetamos mucho a Inglaterra, sabemos de su calidad y que en este tipo de juegos de mataron morir debemos ser contundentes, eso es clave y lo sabemos por lo que nos ha pasado a lo largo de la historia. Ellos pueden no jugar bien, pero con la calidad que tienen son capaces de resolver en cualquier momento", señaló.

Álvaro Fidalgo también se mostró emocionado por el duelo de octavos de final. "Es una eliminatoria de un Mundial contra Inglaterra, eso nos hace estar muy ilusionados. Todos soñábamos con un partido así de grande, incluida la afición. Estamos listos para esta prueba", concluyó el español naturalizado mexicano. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El incendio de Les Gavarres (Girona) ya ha calcinado 2.200 hectáreas y mantiene confinadas a 12.000 personas de siete municipios

Este sábado trabajan en la extinción unas 600 personas, de las que 440 son bomberos, otras 100 soldados de la UME y el resto agentes de defensa forestal y agricultores

El incendio de Les Gavarres (Girona) ya ha calcinado 2.200 hectáreas y mantiene confinadas a 12.000 personas de siete municipios

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

El solicitante presentó toda la documentación necesaria en primera instancia. Al no resolverse su solicitud en doce meses, la administración la consideró denegada; pero tras un recurso, la Audiencia Provincial estimó la demanda y reconoció la nacionalidad

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

El hombre y la mujer de 78 años que se han convertido en tatarabuelos en Sabadell: “Nos hace muy felices tener una familia tan grande”

La historia de Cándido y Ana reúne a una familia compuesta por cinco generaciones mientras la ciudad registra mínimos históricos de nacimientos

El hombre y la mujer de 78 años que se han convertido en tatarabuelos en Sabadell: “Nos hace muy felices tener una familia tan grande”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a dos ciudadanos colombianos descendientes de sefardíes

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo