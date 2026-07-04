Raquel Eugenio: "Esforzándome puedo ser top 3, pero mi idea es ser la número 1"

Pablo Herrera

Las Palmas De Gran Canaria, 4 jul (EFE).- El futuro del pádel español tiene rostro y apellidos: Raquel Eugenio. Con apenas 18 años, la deportista grancanaria figura en el número 24 del ránking de la Federación Internacional de Pádel (FIP), un comienzo que le acerca paso a paso a su sueño de entrar en Máster Final y pelear por el número 1 del mundo en los próximos años.

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Es consciente de la dificultad de llegar a lo más alto del deporte, de su sacrificio y la estabilidad que debes tener para mantenerte en la cima, pero el hambre de Raquel Eugenio le encamina al deseo de la pequeña de seis años que cogió por primera vez una pala: "Esforzándome puedo ser top 3, pero mi idea desde pequeña es ser la número 1".

En uno de sus escasos descansos entre torneo y torneo, jugadora atiende a EFE en Gran Canaria y admite que la llegada a la élite a tan corta edad es "difícil" por la sorpresa que genera verse envuelta en la vorágine profesional con apenas 16 años: "Estaba todavía en la ESO y tuve que acostumbrarme a una nueva vida".

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"Nos costó bastante acostumbrarnos a la nueva realidad, sobre todo a mi familia. Me costó porque pensé que lo quería mucho, pero cuando ya estaba ahí, fue duro tener que sacrificar muchas cosas. Al final me acostumbré y estoy muy contenta", desgrana.

La adaptación fue tan complicada que incluso Raquel Eugenio pensó en frenar en seco su meteórico ascenso. Fue en sus inicios en Premier Pádel y en una gira entre Argentina y Chile en la que lo pasó "muy mal" al sentir que "no estaba preparada para entrar" y vivir una vida que le alejó dos semanas de su familia y de su vida.

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En ese momento, Eugenio asegura que se planteó "de verdad" si quería seguir en el circuito mundial, pero su familia, su psicólogo y su equipo ayudaron a la grancanaria a decidir que "todavía tenía que vivirlo, madurar y entender el circuito".

Tras sobrellevar el "vértigo" de acceder al Premier Pádel, gracias también a la presencia de su amiga Martina Calvo en el circuito, Raquel Eugenio vive en la actualidad su segunda etapa con la argentina Martina Fassio, una amiga y compañera que prácticamente se ha convertido en familia.

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"Empezamos juntas muy jóvenes y nos faltaba madurez para estar juntas. Estar con jugadoras muy buenas como Lucia Sainz o Virginia Riera me dio más madurez y hemos podido regresar juntas. Hemos hablado con el equipo para que no repetir errores de jóvenes en el pasado. Estamos muy contentas y espero que los resultados sean buenos", analiza sobre su vuelta con Fassio.

La carrera de Raquel Eugenio no se entiende sin su familia. Desde sus padres, dos amantes del pádel, a su conexión con su hermana Marta y su hermano Carlos. La número 24 del mundo cogió su primera pala con seis años para seguir los pasos de sus progenitores y de su hermano mayor: "Mi hermano siempre se metía en la pista conmigo, siempre nos picábamos y me hizo tener estas ganas de ganar todo el rato".

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Pero, sin duda, su "mejor apoyo" es su hermana Marta Eugenio, otra joven talento que "pronto entrará al circuito" para seguir la estirpe familiar y que hace "más fácil" la carrera de su hermana Raquel, según reconoce la joven deportista.

Pese a su crecimiento exponencial, Eugenio afirma que tiene "muchas cosas que mejorar" para seguir creciendo como jugadora más allá de los resultados, como, por ejemplo, "aprender a controlar los tiempos" con la ayuda de su psicólogo deportivo.

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"Todos los deportistas necesitamos un apoyo que, aunque esté de fuera, entienda el deporte también. Hablo con el psicólogo casi todos los días y hablamos de todos los partidos. Estamos hablando todo el día y te ayuda porque te busca recursos que tú ahora te los piensas, pero en el partido no te salen. Me ayuda a entender que no puedes estar todo el rato arriba", cuenta sobre su relación con el especialista.

Estos dos años de aprendizaje y ascenso meteórico en el mundo del pádel profesional le han dejado una enseñanza clara: "disfrutar y vivir más allá del pádel". Una lección de vida que trata de exprimir al máximo sin dejar de dar pasos en su objetivo profesional de continuar caminando hacia la cima del pádel mundial. EFE

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(foto)