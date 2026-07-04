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Puerta: Colombia es un equipo que "juega con el corazón"

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Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Gustavo Puerta, jugador de la selección colombiana que este viernes se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Ghana, aseguró que el equipo "juega con el corazón, con el alma".

"Es un sueño hecho realidad, partido a partido hemos demostrado que es un equipo que juega con el corazón, con el alma, en cada pelota vamos como si fuera la última", aseguró el mediocampista del Racing de Santander español.

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Con respecto a Suiza, el rival de Colombia el próximo martes en la ciudad canadiense de Vancouver, Puerta afirmó que primero celebrarán con la familia. "Ahora, esta noche, toca celebrar con nuestra familia y mañana ya pensar en ellos".

En un mensaje a la afición del país suramericano, el volante dijo que "sólo quedan palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nos da a donde vamos. Que nos sigan apoyando que ellos son fundamentales para nosotros". EFE

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