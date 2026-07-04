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Portugal ve el duelo con España como una "final anticipada" y prepara el pulso con Lamine

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Toronto (Canadá), 4 jul (EFE).- Portugal prepara el cruce mundialista contra España con confianza, dispuesta a corregir errores y a asumir el partido como una "final anticipada", en palabras de Nélson Semedo, mientras Nuno Mendes afirmó que está deseando mantener su duelo personal con Lamine Yamal.

Tras superar a Croacia, la selección portuguesa afronta ahora un partido de máxima exigencia ante una España a la que los jugadores lusos sitúan entre los rivales de mayor nivel del campeonato.

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El defensa insistió en que Portugal debe avanzar "partido a partido" y no dejarse arrastrar por la euforia, pese a la confianza interna en la calidad del grupo.

"Estamos confiados porque sabemos nuestra calidad. Sabemos también la calidad del adversario. Sabemos lo que tenemos que mejorar", afirmó el lateral portugués en declaraciones a los medios.

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Semedo subrayó que el Mundial ya ha demostrado que ningún rival puede ser considerado menor y que varios equipos teóricamente inferiores han dado pasos importantes en la competición. Por eso defendió que Portugal mantenga la prudencia antes del duelo con España.

El jugador del Fenerbahçe también admitió que el equipo debe convivir con las críticas y utilizarlas como parte del proceso de mejora. Según explicó, lo importante es que el grupo sea autocrítico y tenga claro qué aspectos necesita corregir para crecer durante el torneo.

Sobre el cruce ibérico, Semedo fue claro al elevar la dimensión del partido. "Sabemos que el próximo partido es bastante complicado, diría que una final anticipada, porque son dos equipos que podrían estar fácilmente en la final", señaló.

En la misma línea, Nuno Mendes admitió que Portugal tiene margen para elevar su rendimiento. El lateral del París Saint-Germain señaló que el equipo puede hacerlo "un poco mejor" de lo que ha hecho hasta ahora y que el objetivo es progresar "en cada partido y en cada entrenamiento".

Mendes, llamado a protagonizar uno de los duelos individuales del partido ante Lamine Yamal, reconoció la calidad del extremo español. "Es un jugador que también tiene mucha calidad. Ahora nos vamos a enfrentar uno contra uno y, como es obvio, sí, es un buen duelo", afirmó.

El portugués añadió que le gusta medirse a futbolistas de ese perfil y describió a Lamine como "un jugador con mucha calidad, que puede marcar la diferencia en el partido".

La preparación de Portugal también pasa por la recuperación física tras una temporada larga y un Mundial exigente. Mendes explicó que el grupo está gestionando la carga de partidos y que los días previos al choque sirven para descansar y poner en práctica el plan para España.

Semedo, de origen caboverdiano, también tuvo palabras para Cabo Verde tras su eliminación ante Argentina. El defensa destacó la campaña del equipo africano y aseguró que, más allá del resultado, Cabo Verde "venció" por la imagen ofrecida en el torneo.

"Estoy muy feliz por que nos hayan representado de esa manera", afirmó Semedo, que comparó el caso caboverdiano con el de Portugal como ejemplo de un país pequeño capaz de competir con ambición en el escenario mundial. EFE

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