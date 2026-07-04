Pedro Casares, proclamado candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ha sido proclamado candidato del partido a la Presidencia de la región en las próximas elecciones autonómicas. Además, el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal del Grupo Socialista, Daniel Fernández, será el aspirante a la Alcaldía de la capital cántabra.

La Comisión de Ética autonómica ha verificado que ambos cumplen los requisitos, siguiendo el procedimiento marcado en las bases de la convocatoria de primarias y al no haber más precandidaturas se les ha proclamado automáticamente sin necesidad de recoger avales ni votación, ha informado el partido.

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De la misma forma, ha verificado que las dos precandidaturas presentadas por José Luis Urraca y Agustín Molleda para la Alcaldía de Torrelavega cumplen los requisitos y se les ha proclamado precandidatos.

Así, ahora se producirá la recogida de avales entre este sábado y el 11 de julio para poder ser candidatos. Será necesario un mínimo del 15% y un máximo del 20% de los avales del censo total.

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Una vez recogidos los avales, la proclamación provisional de candidatos será el 11 de julio, la campaña de información se realizará entre el 12 y el 18 de julio, y finalmente la jornada de votación el domingo 19 de julio.

Podrán participar en las primarias a la Alcaldía de Torrelavega todos los militantes del PSOE, afiliados directos y afiliados de las juventudes socialistas que figuren en el censo con fecha 1 de junio de 2026.

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El comité organizador para los procesos en primarias en Cantabria está integrado por Santiago García, Patricia Rueda, Paz de la Cuesta, Antonio Bezanilla y Luisa Real, quien ejerce la función de coordinadora general.

De esta forma, el 19 de julio el PSOE de Cantabria se convertirá en la primera formación política de la región con sus candidaturas elegidas para la Presidencia de Cantabria y las alcaldías de Santander y Torrelavega.

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