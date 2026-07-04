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Ounahi: "Estoy orgulloso de esta generación"

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Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Azeddine Ounahi, centrocampista de la selección de Marruecos, afirmó que se siente "orgulloso" de la generación marroquí que llevó este sábado al equipo norteafricano a los cuartos de final del Mundial tras golear 3-0 a Canadá en Houston.

"Estoy orgulloso de todo el mundo, de todo el equipo, no es porque he marcado", dijo Ounahi, que fue decisivo con un doblete en la victoria de Marruecos, en la zona mixta del NRG Stadium.

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"Estamos en la Copa del Mundo juntos, todos queremos la misma cosa, todos tenemos el mismo objetivo y hoy he marcado yo y estoy contento, pero estoy orgulloso de esta generación y de este grupo", añadió en francés el centrocampista del Girona.

Marruecos será rival del ganador del octavo de final entre Francia y Paraguay, que se miden este mismo sábado. EFE

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