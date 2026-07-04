Ortega López, experta en Historia: "La igualdad está en un momento de máximo peligro"

María Ruiz

Granada, 4 jul (EFE).- La investigadora y catedrática de la Universidad de Granada Teresa Ortega López repasa en un libro la historia del antifeminismo, una mirada a un movimiento "que existe siempre que hay feminismo", también en partidos de izquierdas, pero que ahora se alimenta de discursos negacionistas y redes sociales.

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Ortega López es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y sus investigaciones como experta en historia social analizan el papel de las campesinas del siglo XX, las mujeres en la dictadura de Primo de Rivera o el feminismo rural.

De la mano de Cátedra, esta experta publica Hasta aquí hemos llegado. Una historia del antifeminismo en España, un libro en el que repasa cómo ha sido la lucha por conquistar la igualdad desde el inicio del siglo pasado hasta ahora, desde el arranque de la modernidad a las redes sociales.

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"Surge de un análisis del presente que tiene que ver con noticias que han aparecido, como las que destacan que el 44 % de los hombres consideran que las leyes de igualdad han ido demasiado lejos y las mujeres están teniendo demasiado", explica en una entrevista a EFE.

El libro revisa más de cien años de luchas con una perspectiva científica que incluye estadísticas, citas o bibliografía, apoyos para dibujar escenarios con muchas similitudes pese al paso de las décadas.

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Entre las noticias por las que Ortega López escribió este libro también están encuestas que recogen que, para los hombres jóvenes, la violencia de género es una invención fruto de una ideología.

"El feminismo está en una situación complicada y la igualdad en un momento de máximo peligro. En el siglo XXI hay otros canales que han facilitado el discurso de odio, bajo anonimato o incluso sin él, porque no pasa factura negar la igualdad", resume.

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Esta experta define el antifeminismo como un marco político bien estructurado contra la igualdad entre hombres y mujeres, recalca que aparece siempre que hay luchas por la igualdad y defiende que no es lo mismo que el machismo o la misoginia.

"El antifeminismo está siempre presente, va a existir siempre que exista feminismo y tiene un recorrido histórico. Siempre está presente, solo cambia la forma de manifestarse porque se adapta al contexto histórico", añade.

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En una actualidad en la que Estados Unidos publica revistas de impacto "femeninas, pero no feministas", los nuevos canales de información sirven de altavoz a youtubers o creadoras de contenido que se presentan como amas de casa entregadas a limpiar, cocinar y complacer a sus maridos para defender el concepto de familia tradicional.

"Esto ha ido calando entre los más jóvenes, no solo en los chicos, también en ellas. Ellas también se acercan al discurso, de forma más lenta, pero también de forma constante, de esos mensajes populistas que hablan de la ausencia de la violencia de género y que defienden que todo esto es fruto de una ideología malintencionada", advierte la experta.

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Ortega López vincula este tipo de comportamientos con manifestaciones políticas contra la lucha feminista, un "fenómeno" español, pero también internacional que está presente en la agenda social y política del mundo occidental.

Aclara que el antifeminismo, siempre presente, a veces es explícito, basado en discursos reaccionarios para destruir leyes a favor de la igualdad, como con el franquismo; y, en otros momentos, se expresa de forma mucho más sutil, "hasta que parece que no existe".

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"Es un antifeminismo que no niega la igualdad, pero establece limitaciones. Considera que no es una medida de primer orden, no se niega, pero no se pone al nivel de otras agendas como la situación económica", ejemplifica.

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"Es la famosa frase del 'ahora no toca' que se escucha de partidos de centro, de derecha, pero también de la izquierda, lo que resalta el libro. El antifeminismo no es propio de la cultura de derechas, conservadora y católica, también está presente en formaciones vinculadas a la izquierda", recuerda la catedrática.

Ortega López define la situación actual como complejo por el impacto del mensaje de determinadas formaciones que han convertido su discurso en una lucha contra cualquier reivindicación del proyecto feminista. EFE

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