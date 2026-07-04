Nuria Párrizas anuncia su retirada del tenis profesional

Granada, 4 jul (EFE).- La tenista española Nuria Párrizas ha anunciado su retirada del tenis profesional con 34 años después de una carrera en la que ganó cuatro títulos WTA, representó varias veces a la selección española y llegó a estar entre las cincuenta mejores jugadoras del mundo.

“Cierro la etapa más importante de mi vida, me retiro del tenis, ese deporte que me cambió la vida. Hubo momentos muy duros, mucho sacrificio y muchísimas veces en las que solo yo sabía que podía conseguirlo”, indicó en su perfil oficial en Instagram.

PUBLICIDAD

“No fue un camino fácil y, si soy sincera, me habría encantado poder decir que recibí ayuda en algún momento, pero no fue así. Ni siquiera cuando más la necesitaba, durante mi lesión. Nadie me regaló nada”, añadió Párrizas.

La granadina, de 34 años y que en los últimos años representó a España en diferentes competiciones internacionales, quiso “dar las gracias a esas pocas personas” que estuvieron a su lado “de verdad, sin pedir nada a cambio”.

PUBLICIDAD

“Me voy con la conciencia tranquila. Di todo lo que tenía, luché hasta el final y volvería a elegirlo una y mil veces porque me convirtió en la persona que soy hoy y porque a cabezona no me gana nadie. No fue suerte, fue lucha", finalizó Párrizas.

La tenista española cuelga la raqueta con un palmarés en el que lucen cuatro títulos WTA 125, dos conseguidos en 2021 y otros dos en 2024, mientras que en el circuito ITF sumó 24 títulos individuales y tres de dobles.

PUBLICIDAD

En el tramo final de su carrera logró sus mayores éxitos, llegando a ocupar el puesto 45 en el ranking WTA en marzo de 2024. EFE

jag/cb/sab