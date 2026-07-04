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Moreno diseña su nuevo Gobierno con Vox, segundo de coalición tras pactar con Cs en 2018

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Sevilla, 4 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tomará posesión oficialmente de su cargo este domingo en el palacio de San Telmo de Sevilla, está diseñando este fin de semana su nuevo gobierno en alianza con Vox, que será su segundo de coalición tras el que formó con Ciudadanos en su primera legislatura entre 2018 y 2022.

La configuración del nuevo Ejecutivo, señalan fuentes del PP, no debería tardar mucho porque una de las prioridades de Moreno es que la legislatura eche a andar lo antes posible.

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Incluirá, según confirman fuentes populares, dos vicepresidencias, una que ocupará el líder regional de Vox, Manuel Gavira, y otra para el PP, cuyo titular será el encargado de sustituir a Moreno en caso de ausencia.

Para que el curso político comience es necesario que Moreno nombre a los consejeros, su traspaso de poderes, el diseño de la estructura de Gobierno -esencial para diseñar el presupuesto de 2027- y convocar el primer Consejo de Gobierno, cuestiones todas que se esperan para la semana que viene.

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Tras cuatro años de mayoría absoluta y Gobierno monocolor, Moreno debe integrar a Vox en su Ejecutivo y dará a los de Santiago Abascal una macroconsejería con rango de vicepresidencia que asumirá el gaditano Manuel Gavira y que tendrá competencias en Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Moreno ya tiene experiencia en liderar un Ejecutivo de coalición, recurso al que recurrió en 2018 cuando pactó con Ciudadanos un Gobierno conjunto que Vox apoyó desde fuera tras un acuerdo de gobernabilidad.

Entonces, curiosamente, dio al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, una consejería que tenía como competencias Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, casi las mismas que da ahora a Vox.

Ese apoyo externo de Vox al primer Gobierno de Moreno acabó en 2021, cuando el partido de Santiago Abascal decidió romper las negociaciones para la aprobación de los presupuestos de la Junta para 2022 alegando el incumplimiento de algunos puntos del acuerdo de investidura.

Esta ruptura obligó a Moreno a prorrogar los presupuestos y, ya en 2022, a adelantar unos meses las elecciones ante la falta de estabilidad para gobernar la comunidad.

Del nuevo Ejecutivo autonómico, aparte de que estará Gavira y el propio Moreno, ya investido como presidente de la Junta por el Parlamento el pasado jueves, se sabe poco más, algo que es marca de la casa, puesto que el popular ha sido muy discreto a la hora de comunicar los nombramientos de sus dos gobiernos hasta ahora.

Sí se conoce que contará con dos vicepresidencias, la de Gavira, y otra que ostentará un consejero del PP y que será la persona que sustituya al presidente de la Junta en caso de ausencia o enfermedad, de forma que la Presidencia de la Junta andaluza estará en manos siempre del partido que ganó las elecciones del pasado 17 de mayo.

Hay consejeros que son estrechos colaboradores y figuras importantes en su Ejecutivo: Antonio Sanz, Patricia del Pozo, Loles López, Carolina España o Rocío Blanco, quienes podrían repetir en sus carteras o en otras similares.

Hay dos consejeros que, ahora mismo, no tienen competencias, puesto que las ha asumido Vox. Son el titular de Turismo, Arturo Bernal; y el de Justicia, José Antonio Nieto, a quienes Moreno deberá asignar tareas nuevas o prescindir de ellos.

Además del nuevo Ejecutivo, el acuerdo PP-Vox obliga a reorganizar la Mesa del Parlamento autonómico, ya que la Vicepresidencia primera, que ahora ocupa la popular Ana Mestre, tendrá que ser para un diputado del partido de Santiago Abascal.

La toma de posesión de Moreno comenzará este domingo a las 9:30 horas en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia. EFE

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