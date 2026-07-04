Moreno defiende la "vía andaluza" de moderación y afirma que gobernará "para todos"

Córdoba, 4 jul (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tomará mañana posesión de su cargo en un acto en el palacio de San Telmo de Sevilla -sede de la Presidencia del Gobierno andaluz-, ha defendido este sábado la "vía andaluza" basada en la "moderación" y el "diálogo" y ha manifestado que gobernará "para todos" los andaluces.

En un mensaje difundido a través de su perfil de la red social Instagram, Moreno ha dicho que jurar por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía es un "inmenso honor", el "más importante que puede tener cualquier andaluz", pero también supone una "enorme responsabilidad" que desempeñará como ha "hecho siempre", es decir, "siendo fiel" a su "manera de hacer política" y desde su "compromiso de servicio" y el "interés general de Andalucía y de los andaluces".

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"Pero mañana es, ante todo, un día importante para el futuro de nuestra tierra. Para el futuro de Andalucía, para garantizar la estabilidad que nos permitirá seguir avanzando y seguir creciendo, creando más y mejor empleo, generando riqueza y bienestar, que es lo que tenemos que buscar, bienestar para todos", ha añadido Moreno.

El presidente andaluz ha manifestado que ya conoce "la receta" que "ha dado resultado en estos siete años y medio" y que es "la vía andaluza" que se ha construido desde "algo muy importante", que es "el equilibrio, la sensatez, la moderación y el diálogo", ya que "cuando uno dialoga siempre busca o encuentra puntos de encuentro".

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"Y, por supuesto, la cercanía, la proximidad y la continuidad de las políticas que están mejorando Andalucía y también su liderazgo dentro de España", ha continuado Moreno, quien ha señalado que no conoce "otra manera de responder a la confianza mayoritaria depositada" en él que dedicarse "en cuerpo y alma otros cuatro años más a gobernar para todos los andaluces y andaluzas".

Por ello, ha abogado por "trabajar sin descanso" para que Andalucía "siga siendo una tierra de oportunidades y de esperanza" y ha asegurado que los hará como lo ha "hecho siempre", con sus "valores" y sus "principios" y siendo "el Juanma de siempre". EFE

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