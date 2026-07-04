Mónica Oltra propone un espacio común neutro en València para salvar al pueblo

València, 4 jul (EFE).- Mónica Oltra, que va a ser ratificada este sábado como candidata a la alcaldía de València para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, ha propuesto un espacio común neutro sobre la base de Compromís que construya "una candidatura el pueblo que salva al pueblo" y ha defendido priorizar "la vida humana y la vivienda digna y asequible" y la necesidad de la fraternidad.

Oltra ha intervenido en la asamblea extraordinaria de Compromís, un acto al que han sido invitados partidos de izquierda y diferentes entidades vecinales y ciudadanas, con el objetivo de construir una alternativa amplia para recuperar un gobierno progresista para la ciudad, y donde ha expuesto las líneas de la propuesta política que presentará.

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Ha dedicado una parte de su discurso ante la asamblea, celebrada en el Jardín Botànico de València, a la vivienda digna y asequible, ligada a "poder trabajar y vivir y a los derechos sociales" y ha planteado el urbanismo como "la herramienta emancipatoria más importante", que debe favorecer la economía productiva y no especulativa.

Al inicio de su intervención antes de ser ratificada por la asamblea, la exvicepresidenta del Consell ha hablado de cuatro años de ausencia que no han sido fáciles pero le han permitido "observar y reflexionar" el avance de "los marcos de derecha y extrema derecha" que "imponen" u visión del mundo y cómo "la oligarquía ha declarado la guerra a la vida, de los de siempre" que son el 99 % de la población.

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Las formaciones políticas Esquerra Unida, Podem, Sumar y Esquerra Republicana del País València han animado a Oltra a un futuro compartido y han calificado de "valiente" su decisión durante su participación en la asamblea, en la que también han estado presentes CCOO PV e Intersindical -UGT-PV ha excusado su presencia-, y la Federación de Asociaciones de Vecinos, así como las entidades Per l'horta, la Comissi Ciutat-Port y la Coordinadora de ONG. EFE

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