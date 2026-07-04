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Mehmet Celik priva del triunfo a Mariano García en el 1.500 de Ordizia

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Ordizia (Gipuzkoa), 4 jul (EFE).- El vigente campeón mundial de 1.500 metros en pista cubierta, Mariano García, que solo había corrido una vez tras su lesión en mayo, dejó buenas sensaciones en una reunión de Ordizia en el que fue segundo tras ser superado casi sobre la línea de meta por el turco Mehmet Celik.

La carrera del corredor murciano era la que ponía fin a un programa basado en la velocidad, medio fondo y los saltos de longitud y García demostró haber dejado atrás la rotura del sóleo que se produjo en la Milla de Aranda del Duero, aunque todavía le queda camino por recorrer.

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García estuvo cómodo durante toda la prueba hasta que en la última vuelta pasó a liderar el grupo y suyo parecía el triunfo pero por su izquierda apareció Celik, un gran corredor de medio fondo, que le superó en el último suspiro con un gran crono de 3:36.87 minutos.

El resto de la tarde-noche atlética tuvo también atletas destacados como el campeón nacional de lo 3.000 metros en pista cubierta, Martín Segurola, que sigue dando pasos firmes hacia la élite y que en la carrera más espectacular de la jornada se alzó con el triunfo viniendo desde atrás para ganar esta vez en los 800 metros, otra de las disciplinas que domina el mediofondista donostiarra (1:44.95), por delante de Moad Zahafi.

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El excampeón europeo de 110 metros vallas, Asier Martínez, fue también protagonista en una carrera en la que hizo segundo por detrás del sudadricano Mondray Barnard, quien firmó un gran crono (13.24 segundos).

Se esperaba mucho en los 400 metros de Eva Santidrián, campeona mundial en China en el 4x400 el pasado año, pero finalizó sexta siendo la sorpresa la joven Ana Prieto, que acabó segunda en una formidable exhibición, sólo superada por la noruega Astri Ertzgaard.

El salto de longitud sería también el otro punto de interés del estadio Altamira que acogía esta reunión, con la victoria meritoria de Jaime Guerra (7,99 metros) corroborando la progresión del saltador catalán. EFE

cr/sab

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