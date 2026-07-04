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Marsch: "Hemos competido a un nivel que no se hubiese podido soñar hace diez años"

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Toronto (EE.UU), 4 jul (EFE).- El estadounidense Jesse Marsch, técnico de la selección canadiense, se mostró orgulloso, pese a ser eliminado por Marruecos (0-3) en los dieciseisavos del Mundial 2026, por la forma como compitió su equipo.

"Estamos compitiendo a un nivel que no podíamos haber soñado hace 10 años", dijo Marsch en la conferencia de prensa posterior al partido en la que remarcó. "Hemos demostrado en este torneo que podemos ganar grandes encuentros. Si antes de empezar me hubieran dicho que iba a llegar a dieciseisavos, me hubiese quedado bastante satisfecho. Hoy no hemos definido y cuando nos han marcado ha cambiado el partido. Por eso, hemos encajado tres goles, pero el impacto que hemos tenido nos ha hecho mejores que el 17 del mundo".

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"Seguiremos trabajando en cómo ganar estos partidos. Hoy, les he exigido que fuesen valientes con el balón, que se lo pusieran difícil y así lo han hecho. Estoy muy orgulloso de ser seleccionador de Canadá y de cómo han jugado los chicos hoy", agregó.

Preguntado por el estado físico de Alphonso Davis, la estrella del equipo que no jugó, desveló que el lateral no se encontraba bien el viernes y decidieron esperar hasta el sábado.

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"Alphonso no se sentía bien ayer en el entrenamiento. Hicimos una resonancia en el isquiotibial y no estaba roto, pero no se sentía bien y hemos sido prudentes. Hubiera sido fantástico contar con él pero no ha sido posible. Él quería salir después del descanso, pero era un riesgo. Creo que adoptamos la decisión adecuada", afirmó. EFE

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