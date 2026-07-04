Lundgaard rompe la racha de poles de Alex Palou, que saldrá octavo en Mid-Ohio

Miami (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El danés Christian Lundgaard logró este sábado la pole en el circuito Mid-Ohio y cortó con la racha de cinco clasificaciones consecutivas en el primer puesto del español Alex Palou, quien partirá mañana desde la octava posición.

Lundgaard (Arrow McLaren) completó la mejor vuelta en 1:04.839, seguido de su compañero de equipo, el mexicano Pato O'Ward, con un tiempo de 1:04.864 y Will Power (Andretti Global), que dio su mejor giro en 1:04.877.

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Palou (Chip Ganassi) hizo el octavo mejor tiempo en la segunda ronda de clasificación y se quedó fuera de la definitiva, a la que clasifican los seis mejores pilotos, por segunda vez en la temporada.

El catalán, cuatro veces campeón de la Indycar (2021, 2023, 2024 y 2025) lidera el campeonato tras la disputa de diez pruebas con 374 puntos, 60 de ventaja sobre el estadounidense David Malukas (Team Penske) y 61 sobre Kyle Kirkwood (Andretti Global) .

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Palou ha ganado cuatro de las pruebas disputadas hasta la fecha. EFE